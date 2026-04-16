Desde hace algunas semanas el papa León XIV comenzó a publicar mensajes en redes sociales para pedir por el fin del conflicto bélico desatado a raíz del ataque de Estados Unidos a Irán hace poco más de un mes. A partir de eso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió atacándolo en redes, donde lo acusó de ser débil y lo criticó por su política exterior.

A raíz de estos acontecimientos, en redes sociales han circulado narrativas que desinforman sobre la polémica entre Trump y León XIV y que el sitio español Maldita recopiló en una investigación. Los ejemplos van desde una falsa petición de destitución de Trump atribuida al pontífice, supuestas amenazas del Pentágono al Vaticano, hasta mensajes que niegan un pronunciamiento del papa sobre los asesinatos de cristianos en Nigeria.

Estos mensajes comenzaron a circular en X al menos desde el 7 de abril en al menos cinco idiomas, especialmente en español y el inglés. A 16 de abril de 2026, estos mensajes han acumulado más de 11 millones de visualizaciones y muchas de la cuentas difusoras est´pan verificadas, por lo que monetizan el contenido que publican y, a la vez, no recibieron notas de la comunidad cuando publicaron estas narrativas.

El 7 de abril de 2026 el papa León XIV se posicionó en contra de la guerra en Irán, con unas declaraciones en las que afirmó que “no es aceptable” la “amenaza contra todo el pueblo de Irán” y pidió buscar “soluciones de manera pacífica”. Aunque el pontífice no mencionó de manera explícita al presidente de EEUU, Trump publicó el 12 de abril un mensaje en su red social, Truth Social, en el que se refirió así al papa: “Es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Después de este mensaje, difundió una imagen generada por inteligencia artificial, que ya ha eliminado, en la que aparecía caracterizado como Jesucristo. Ese posteo fue eliminado tras el cuestionamiento que despertó en sectores de MAGA que lo acusaron de blasfemo, aunque Trump adujo que lo había subido porque se veía a sí mismo como “un médico” que cura enfermos. Horas después, el mandatario estadounidense volvió a mostrar su desagrado hacia León XIV frente a los periodistas: “No creo que esté haciendo un buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen”.

El pontífice respondió el 13 de abril a las palabras de Trump: “No tengo miedo a la Administración Trump”. También dijo que seguirá alzando “la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas”.

A partir de esta disputa, el 8 de abril aparece la primera narrativa desinformadora en inglés sobre que el papa ha pedido que exijan la destitución de Trump.

La primera narrativa desinformadora que detectamos es la que afirma que el papa León XIV ha pedido a los estadounidenses que convoquen al Congreso de EEUU para exigir la destitución de Trump por la guerra en Irán. El primer registro de esta narrativa en X que Maldita.es ha identificado es del 8 de abril en una publicación en inglés que acumula más de 980.000 visualizaciones. La publica Mark Slapinski, un canadiense que, como señala el verificador LeadStories, ya ha difundido otras desinformaciones con anterioridad.

No se publicó ningún contenido en español hasta dos días después, el 9 de abril. La publicación con más visualizaciones es de ese mismo día y suma, hasta la fecha, 663.000 visualizaciones: no tiene ni notas de la comunidad visibles ni propuestas a 16 de abril. En total, Maldita detectó al menos 24 publicaciones que difunden esta falsa afirmación entre el 8 y el 13 de abril en cinco idiomas: español e inglés (8), turco (5), francés (2) y portugués (1). Además, más de la mitad de los mensajes que difunden esta desinformación se publican el 9 de abril, el 83% de las publicaciones detectadas.

Todas estas publicaciones suman más de dos millones de visualizaciones y provienen en su mayoría de cuentas con el tic azul. En concreto 16 de los 24 posts proceden de usuarios que tienen la marca de cuenta premium, pero ninguno de estos perfiles tiene una nota de comunidad visible asociada.

8 de abril: a la falsa petición de destitución de Trump le sigue ese mismo día las supuestas amenazas del Pentágono al Vaticano

El 8 de abril una publicación en inglés con más de 6 millones de visualizaciones compartió la narrativa que afirma sin pruebas que el Pentágono ha amenazado al Vaticano diciéndole que “tiene poder militar para hacer lo que quieran”. Esta narrativa acumula más de 8,5 millones de visualizaciones entre las 47 publicaciones detectadas en X entre el 8 y el 12 de abril.

De los idiomas analizados, el español es en el que más se difunde esta narrativa: está presente en el 81% de las publicaciones detectadas (38 de los 47 mensajes). Le sigue el inglés, con ocho publicaciones, y el portugués con una. Varias de las publicaciones detectadas alcanzan más de un millón de visualizaciones y tienen dos características en común: son mensajes en inglés y se compartieron el 8 de abril. También observamos que X tampoco incluye Notas de la Comunidad visibles en ninguna de las publicaciones.

Narrativa de los asesinatos de cristianos en Nigeria

En el contexto de los ataques de Trump al papa León XIV, también han circulado contenidos que difunden la falsa idea de que el pontífice no se ha pronunciado sobre el asesinato de cristianos en Nigeria. Esta narrativa desinformadora acumula más de 500.000 visualizaciones entre el 9 de abril y el 14 de abril y solo uno de los mensajes detectados cuenta con una nota de la comunidad que afirma que “el papa León XIV ha condenado la violencia contra los cristianos en Nigeria en múltiples ocasiones”.

La publicación más viral coincide con el primer mensaje que detectamos el 9 de abril. Se trata de un mensaje en inglés que cuenta con más de 520.000 visualizaciones, una cifra mayor si la comparamos con los otros posts detectados, que no superan las 2.100 visualizaciones.