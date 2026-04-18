El jueves, un felino de gran porte habría sido visto en las inmediaciones del barrio La Tahona, lo que motivó el despliegue de un operativo de búsqueda que involucra a la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, el Instituto de Bienestar Animal (INBA) y el Ministerio de Ambiente, a lo que se sumaron efectivos de la Jefatura de Policía de Canelones y Bomberos. De acuerdo a las versiones primarias, se trataría de un puma, cuya tenencia por parte de particulares está prohibida por ley.

La versión se difundió luego de que circulara una imagen estática tomada por las cámaras de videovigilancia de un barrio privado, donde se observa al animal delante de una cancha de basket. Sin embargo, a la par de que las autoridades advertían a la ciudadanía por la posible presencia del animal, surgieron versiones que señalaron que la imagen era falsa y que correspondía a contenido generado mediante inteligencia artificial.

Esto derivó en críticas y burlas por parte de usuarios en redes sociales, quienes desestimaron la búsqueda del animal y cuestionaron el operativo iniciado por las instituciones públicas. No obstante, las autoridades siguen insistiendo en la existencia del animal.

Imagen posiblemente “falsa”, pero hecho real

La discusión sobre la veracidad del hecho se inició luego de que desde Alternatus Uruguay, grupo dedicado a la conservación de fauna en el país, advirtiera a través de sus redes que la imagen que estaba circulando en línea era falsa. Este señalamiento saltó a titulares de medios de prensa, desde donde se afirmó sobre la falsedad de la versión inicial.

En conversación con la diaria Verifica, uno de los responsables de la organización, Ignacio Etchandy, señaló que la advertencia surgió luego de haber recibido consultas por parte de la ciudadanía sobre el ejemplar fotografiado: “Alternatus recibe consultas de absolutamente todo animal y nosotros derivamos a las distintas instituciones que se tienen que ocupar del asunto”.

La consulta sobre el felino fue recibida a las 7.00 del jueves, por lo que los responsables consultaron con especialistas en ese tipo de animales.

La evidencia hasta entonces no era concluyente. La baja calidad de la fotografía y la ausencia de otras imágenes imposibilitan afirmar que correspondía a un puma. Asimismo, se tuvo la prudencia de realizar una búsqueda invertida en motores en línea para verificar que la imagen no fuera anterior, algo usual en las consultas a Alternatus y que resultan en una pérdida de tiempo para sus integrantes.

Sin embargo, una fuente cercana a la empresa encargada de la seguridad del barrio privado afirmó que la imagen correspondía a una broma que se fue de las manos. La iniciativa se realizó luego de conocerse la denuncia de un posible puma suelto, con el objetivo de sugestionar al personal de la zona. Para ello se habría tomado una imagen real de una de las áreas comunes de La Tahona, a la que se le adicionó la silueta del felino mediante inteligencia artificial, y cuya divulgación comenzó a través de grupos de Facebook y Whatsapp.

Al tener conocimiento de esto, Alternatus advirtió por medio de sus redes sobre la falsedad del contenido. “Mediante consultas con especialistas y en contacto con la persona que circuló inicialmente la imagen, pudimos corroborar que se trató de una broma y que hizo un montaje del felino en una foto que él sacó en el lugar vacío”, explicaron en su mensaje.

No obstante, el hecho de que el material viralizado fuera apócrifo no implicaba que la denuncia y posterior búsqueda por parte de las autoridades no fueran reales. Por tal motivo, Alternatus debió emitir otro comunicado, esta vez mediante un video, en el que aclaró la verdadera intención de la advertencia y disipar las dudas sobre los malentendidos generados, en buena parte por medios de comunicación. “Informaron como que estábamos tirando abajo absolutamente todo. Nosotros hablamos nada más que de la imagen”, dijo Etchandy.

La búsqueda sigue

Por su parte, la directora de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, Eugenia Perdomo, relató que la primera comunicación recibida sobre el hecho se dio sobre las nueve de la mañana del jueves desde la alcaldía de Colonia Nicolich en la que se afirmaba que un puma había sido visto por vecinos de la zona. “No comprobamos si la imagen que circuló era IA. Nosotros fuimos hasta la zona con el dron y sobrevolamos. Cuando nos retirábamos, seguimos dialogando con los vecinos y nos reiteraron que ellos lo vieron”, comentó Perdomo.

Enseguida se solicitaron las cámaras de seguridad, tanto de vecinos como de una empresa privada. “Las imágenes que se nos proporcionan son bastante nítidas. Algunas imágenes nos hacían dudar, pero en otras nos dejaban claramente ver el ejemplar. A raíz de eso comenzamos el operativo de búsqueda”, afirmó la directora. De hecho, en las últimas horas se divulgó un video tomado por una cámara de vigilancia en Camino de los Horneros a la altura de Villa El Tato en el que se aprecia un felino en medio de la vía, pero del que no se puede determinar a simple vista su especia.

Para el operativo se dispusieron drones térmicos en la noche, equipo de rastrillaje de la Unidad de Bienestar Animal y del Ministerio de Ambiente, así como personal Contralor y del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Canelones. Al día siguiente se reiteró la búsqueda, esta vez facilitada por las lluvias de la noche anterior, que permitió identificar las primeras huellas marcadas en el barro. “Es un rastro muy vago de huellas, por momentos más marcadas y por otros no. Eso nos llevó a campos, y ahí es donde la búsqueda se amplía mucho más”, relató Perdomo.

Sobre la imagen señalada como falsa, la directora señaló que la cancha que se observa al fondo “existe” y que por allí pasó el felino, lo que fue captado por las cámaras de seguridad, a las que accedió el equipo de búsqueda. Asimismo, cuestionó que la viralización se prestó para “un montón de otras cosas” como insultos o que la búsqueda se hizo a “costo del Estado” cuando en realidad, afirmó, se está “haciendo a pulmón” y señaló que recién esta jornada se sumó un equipo de la Dirección Nacional de Policía Rural y una brigada con drones.

Tenencia prohibida

Ante el debate suscitado por el evento, el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado en la tarde del viernes en el que confirmó la continuación de “los trabajos de búsqueda para dar con el paradero del puma, en conjunto con equipos técnicos de la Intendencia de Canelones y el Instituto de Bienestar Animal”. Además, señaló que se han “encontrado huellas que indican que el animal está en la zona ya informada”, próximo a Camino de los Horneros.

Asimismo, la cartera recordó que “la tenencia de animales silvestres está prohibida”, algo previsto en la Ley 9.481, que protege a la fauna silvestre y prohíbe su “caza, transporte y tenencia”. Por otra parte, la Ley 16.088, vigente desde 1989, prohíbe la “tenencia de animales feroces o salvajes fuera de parques o zoológicos” y establece que en caso de que el animal genere un daño a personas o bienes, la responsabilidad podrá recaer de quien ejerce la tenencia ilegal.

Negativo jaguar

En caso de no hallarse el ejemplar de puma señalado y que corresponda a otra especie, no sería la primera vez que se amplifica una desinformación de este tipo. En 2015, un episodio generó alarma en Maldonado luego que se denunciara la supuesta presencia de un “jaguar” en la zona de Sauce de Portezuelo, hecho que se aclaró tras la aparición sin vida del animal que había motivado los reportes. Durante varios días, vecinos alertaron sobre la presencia de un felino de gran porte e incluso asociaron su presencia con posibles ataques a otros animales.

A partir de esas denuncias, se desplegó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades, en un intento por ubicar al ejemplar y evaluar el riesgo. La circulación de testimonios y versiones en la zona contribuyó a instalar la idea de que se trataba de un animal de mayor tamaño y peligrosidad. Sin embargo, el hallazgo permitió determinar que no era un jaguar, sino un gato montés, una especie autóctona más pequeña, que habría muerto tras ser atropellada por un vehículo.