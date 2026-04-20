En las últimas horas se viralizó en redes sociales una imagen con la que se señala al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por viajar en primera clase de un vuelo de la aerolínea española Iberia. La circulación del material se dio en el contexto de la asistencia de Pereira al Global Progressive Mobilisation, un evento realizado en la ciudad de Barcelona que convocó a líderes de izquierda y progresistas de todo el mundo.

La fotografía muestra al presidente del FA guardando su equipaje en el sector business de un vuelo de Iberia que realizaba la ruta Montevideo-Madrid. El contenido tuvo una amplia viralidad en pocas horas y fue replicado por diversas figuras públicas y políticas, como el comunicador Antonio Maeso y el senador Sebastián da Silva.

Sin embargo, la imagen no se corresponde con la actualidad y su circulación se remonta a comienzos de junio de 2025, cuando Pereira fue fotografiado en un vuelo de conexión a Madrid en el marco de un viaje a China al que asistió con una delegación del FA por invitación del gobierno de ese país.

Asimismo, la imagen también había circulado a mediados de enero de este año, cuando se afirmaba que el dirigente se encontraba rumbo a la ciudad de Bahía, en el noreste de Brasil, para pasar sus vacaciones estivales, a pesar de que Iberia no ofrece ese destino. Sin embargo, la versión se originó con una publicación de X de @Elinformante_1, cuenta que usualmente difunde desinformación en redes sociales y cuyo titular ya fue procesado en dos ocasiones, la segunda con prisión, por difamación e incitación al odio.

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