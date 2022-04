No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A sus 95 años, David Attenborough, reconocido presentador de documentales de naturaleza de la cadena británica BBC, recibió el galardón “Champion of the Earth Lifetime Achievement” o, en español, el premio “Trayectoria de vida Campeones de la Tierra” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por su dedicación a la investigación, documentación y defensa del medio ambiente.

Se trata del premio más importante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia ambiental y tiene como objetivo reconocer a personas que han dedicado su vida a desplegar acciones para mitigar la contaminación ambiental, la crisis climática o la pérdida de biodiversidad, entre otros aspectos.

Attenborough posee una larga y reconocida trayectoria como locutor, historiador natural, productor audiovisual y defensor del medio ambiente. Su trabajo con la Unidad de Historia Natural de la televisión pública británica, la BBC, dentro de los que pueden destacarse aclamadas series como Life on Earth, Planet Earth, The Blue Planet o la reciente The Green Planet, estrenada en este 2022.

“Usted ha sido una inspiración extraordinaria para mucha gente”, sostuvo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, al entregar el premio a Attenborough el jueves 21 de abril. “Si tenemos una oportunidad de evitar el colapso del clima y la biodiversidad, y de restaurar los ecosistemas contaminados, es porque millones de personas se enamoraron del planeta que nos mostró en la televisión”, añadió, según informó la BBC. Asimismo, Andersen resaltó la contribución de Attenborough con sus historias y acciones en varios indicadores vinculados al ambiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Al recibir el premio, el documentalista dijo: “Hace 50 años, las ballenas estaban al borde de la extinción en todo el mundo. Entonces la gente se juntó y ahora hay más ballenas en el mar de las que cualquier ser humano haya visto jamás”.

En esa misma línea, apeló a la “unión” de los países en la acción frente a los desafíos ambientales que azotan a la humanidad. “Los problemas no pueden ser resueltos por una sola nación, por muy grande que sea”, sostuvo. “Sabemos cuáles son los problemas y sabemos cómo solucionarlos. Todo lo que nos falta es una acción unificada”, planteó. “Tenemos que sentir que todos somos ciudadanos de un mismo planeta”, expresó.