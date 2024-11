Esta semana, el Ministerio de Ambiente organizó una serie de conversatorios para conmemorar los 30 años de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. La actividad se desarrolló entre el lunes y martes en el hotel Radisson de Montevideo; sin embargo, la última jornada recibió una visita que no estaba programada. Integrantes del colectivo Tucu-Tucu de San José y del Nodo Acá el Neptuno, No ingresaron al lugar para hacer escuchar sus pedidos vinculados al proyecto Neptuno-Arazatí, promovido por el Consorcio Aguas de Montevideo (conformado por las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast).

El proyecto pretende llevar adelante una planta potabilizadora que, en el caso de que reciba el aval del Ministerio de Ambiente, se abastecerá del Río de la Plata. En octubre tuvo lugar la audiencia pública de la megaobra, allí se anunció que las autoridades recibieron más de 558 comentarios y 36 documentos técnicos durante la puesta de manifiesto. Aún resta que los técnicos de la cartera se expidan y que el Poder Ejecutivo tome una decisión.

“El Ministerio de Ambiente festeja los 30 años de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, pero en el proyecto Neptuno lo que más falta es la evaluación de impacto ambiental. Nosotros entramos a la sala donde estaba el ministerio y entregamos folletos a cada uno de los participantes con nuestros argumentos. También los entregamos a la gente que pasaba fuera del Radisson, por la calle. Explicamos que lo que se estaba festejando era justamente lo que falta para el proyecto Neptuno-Arazatí, un buen estudio de impacto ambiental”, señaló a la diaria Silvana Fernández, integrante del colectivo Tucu-Tucu. También contó que después de la movilización se dirigieron a la Torre Ejecutiva, donde entregaron una carta dirigida a Luis Lacalle Pou.

Movilización en contra del Proyecto Neptuno, el 19 de noviembre en la Plaza Independencia. Foto: Mara Quintero

“Le hacemos llegar hoy esta carta en nombre de cientos de vecinos y vecinas de la zona de Arazatí preocupados y ocupados en frenar el proyecto que usted mismo promovió en su discurso en la Asamblea en 2021 y no tardó en aprobarse, hablamos del proyecto Neptuno-Arazatí. Estamos en un estado de desesperación, incertidumbre y miedo, hemos intentado por todos los medios hacer que nos escuchen las autoridades pero no hemos tenido respuestas claras”, dicen en la misiva. “El proyecto aún no cuenta con la Autorización Ambiental Previa, así y todo OSE continúa con las expropiaciones”, agrega la carta dirigida al presidente de la República a la que accedió la diaria.

A continuación, las organizaciones le solicitaron al jerarca que “por respeto a nuestras instituciones democráticas y en defensa de las mismas” exija el “cese de las expropiaciones y de las órdenes de toma urgente que se están enviando”. “En el departamento de San José existe un consenso amplio en rechazo al proyecto por la falta de factibilidad y de viabilidad que ha demostrado tener”, indicaron.

Sin ir más lejos, en julio la Junta Departamental de San José aprobó, con votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, una medida cautelar sobre los padrones donde pretende instalarse la iniciativa. Asimismo, recuerdan en la carta que no pueden “confiar” en los estudios que presentó la consultora contratada por el Consorcio Aguas de Montevideo, ya que “carecen de todo tipo de rigor, precisión y validez, al estar desactualizados por omitir la producción científica más reciente”.

“Sabemos que deja su mandato con un alto grado de aprobación y queremos invitarle a que nos escuche porque entendemos que de seguir adelante el Neptuno podría significar una mancha en su gobierno difícil de limpiar. En el estuario Río de la Plata hay floraciones recurrentes de cianobacterias, períodos de más de tres meses de salinidad y materia orgánica. ¿Hay necesidad de impulsar una megainversión en un punto tan inadecuado?”, inquieren.