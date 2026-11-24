La cumbre de la ONU en Antalya terminó sin un acuerdo después de que se rompiera el consenso sobre los combustibles fósiles, pero el verdadero trabajo se llevó a cabo en otro lugar.

A mitad de la segunda semana de la COP31, la conferencia climática de la ONU en Antalya, Turquía, con tensas negociaciones en marcha, ministros de Ambiente se alinearon en una abarrotada sala de prensa. Anunciaban planes para abandonar el carbón, el petróleo y el gas. Dinamarca presentó su plan. España, Portugal y Luxemburgo dijeron que sus programas seguirían. Vanuatu y Tuvalu –dos países insulares de Oceanía en el Pacífico Sur– afirmaron que están preparando la primera hoja de ruta regional del mundo. Nada de esto requirió un texto negociado.

El resultado de la conferencia cuenta una historia diferente. El texto político final, sin ninguna mención a los combustibles fósiles, fue rechazado enérgicamente por Panamá, las islas Marshall y al menos otros 30 países. La cumbre terminó dos días más tarde de lo previsto, sin un acuerdo general. Fue el mayor fracaso desde la COP15, en 2009. Los países también discreparon sobre qué hacer con respecto al financiamiento para la adaptación, la captura de carbono y la electrificación.

Los desacuerdos se produjeron en un momento particularmente difícil para la acción climática. El calentamiento global superará los 1,5 °C, un umbral clave del Acuerdo de París que los científicos asocian con impactos climáticos mucho peores. Los países pasaron dos semanas negociando en ese contexto, en medio de crecientes llamados a una acción ambiciosa por parte de activistas en los pasillos de la sede de la conferencia.

Los acuerdos climáticos de la ONU requieren consenso, mientras que la cooperación solo necesita de quienes estén dispuestos a participar. En Antalya, el primero se resquebrajó, pero el segundo demostró su fortaleza. Las hojas de ruta para la transición energética son el ejemplo más claro, ya que 27 gobiernos han publicado o se han comprometido a publicar una.

Alrededor de 92.000 personas se inscribieron en la COP, el encuentro ambiental más grande del planeta. Aunque puede parecer más una feria que un centro de negociaciones, con pabellones y cientos de eventos, el encuentro permite que, por ejemplo, organizaciones de base, los estados insulares del Pacífico y los gobiernos europeos se reúnan en la misma sala el mismo día. Esas reuniones no se reflejan en el texto final, pero gran parte del trabajo climático comienza en ellas.

Las reacciones en Antalya mostraron la determinación de seguir adelante. “Este es un movimiento que no se detendrá”, afirmó Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia de la COP30. Para la ministra de Clima de Tuvalu, Maina Talia, los países dispuestos a avanzar más rápido deberían “avanzar donde podamos con aquellos que estén dispuestos a participar”. La ministra de Medioambiente de Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings, señaló que África llegó a la COP con el compromiso de cumplir y se fue “lista para seguir adelante y seguir luchando”.

La sala que dejó de alinearse

La posibilidad de que una COP se viniera abajo había estado en el aire en los últimos años. En cumbres anteriores, los países amenazaron con retirarse, objetando el texto final en el pleno, pero luego lo aceptaron. Prevaleció la importancia de preservar el proceso. Esta vez fue diferente. Un grupo dijo que no se sumaría al consenso, tras tres rondas de cambios al texto final, y se mantuvo firme en su postura.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, había captado el estado de ánimo unos días antes. En una conferencia de prensa, dijo que el mundo está “secuestrado por la mafia del petróleo” y que está “enamorado de sus secuestradores”. Preguntó cuántas COP más se necesitarían para que los países cumplieran con sus responsabilidades legales: “31 COP, por el amor de Dios”, dijo, lo que le valió aplausos.

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió ante la cumbre el “derecho soberano” de su país de potenciar su industria petrolera como motor de desarrollo. “Se puede crecer protegiendo y cuidando el ambiente”, dijo.

El texto político final de la COP, aunque no fue aprobado, reconocía que se había superado el límite de 1,5 °C y pedía una respuesta más contundente. Incluyó una meta global de aumentar la participación de la electricidad en el consumo final de energía mundial al 35% para 2035, mediante “energía limpia” en lugar de energías renovables. El texto no incluyó los combustibles fósiles. Reafirmó el objetivo de triplicar el financiamiento para la adaptación, pero no proporcionó una referencia ni una cifra monetaria específica.

Esta incapacidad para llegar a un acuerdo sobre los combustibles fósiles no se corresponde con la urgencia de la situación, según señalaron algunos expertos. Un informe de Oxfam calcula que 222 millones de personas en la región, el 34% de la población, están expuestas a al menos una amenaza climática, como sequías agrícolas, olas de calor, ciclones o inundaciones. “Se sacrificó la protección de las personas y sus medios de vida en los pasillos y a puertas cerradas por otros intereses”, dijo Mateo Adarve, investigador en Oxfam.

Edson Krenak, líder indígena de Brasil, advirtió que la falta de un acuerdo sobre combustibles fósiles deja a los países libres de manejar la salida “de manera injusta y desordenada”. Eso mantendrá la perforación petrolera en los bosques y la minería en los territorios por los minerales de la “transición justa”, agregó.

Según el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), se registró un número récord de 700 lobistas de la captura y el almacenamiento de carbono, una tecnología que busca atrapar las emisiones de plantas industriales y enterrarlas bajo tierra, y que los críticos consideran una vía para prolongar el uso de combustibles fósiles. También enviaron delegaciones de 100 grupos vinculados a intereses de los combustibles fósiles y la agricultura. Los lobistas superaban por mucho en número a las delegaciones de algunos de los países más vulnerables del mundo.

Las negociaciones climáticas no cuentan con un mecanismo acordado para salir de los estancamientos mediante una votación. Como resultado, el proceso no tiene un plan de contingencia establecido. Panamá y Perú solicitaron en la sesión plenaria de cierre que se revisaran las reglas de votación y sugirieron utilizar una mayoría simple. Ninguno de los dos lo logró, por el momento. Mientras tanto, quienes desean avanzar más rápido están buscando otras vías.

Lo que la sala hizo posible

“El consenso ha sido una barrera para los acuerdos, para la ambición y es una barrera para la acción”, dijo Irene Vélez, exministra de Ambiente de Colombia, en una conferencia de prensa. “Hoy sabemos que podemos ir más allá del consenso y crear alianzas ambiciosas que funcionen”.

En abril, Vélez había copresidido la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles. Se trata de una iniciativa de un grupo de países para trabajar juntos en sus transiciones, al margen de las negociaciones climáticas de la ONU. Asimismo, en la COP, 30 países anunciaron que estaban trabajando en la elaboración de una propuesta para un tratado internacional sobre combustibles fósiles.

La presidencia brasileña de la COP30 también presentó en Antalya, ante salas repletas, dos hojas de ruta internacionales: una sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles y otra sobre detener y revertir la deforestación para 2030. Estas son de carácter voluntario y la idea es que los países las traduzcan en hojas de ruta nacionales. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a la COP para presentarlas y recibió una ovación de pie.

En una reunión con la sociedad civil, Lula se comprometió a que su país sea sede de una edición de la conferencia sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles. “Lo voy a hacer, tenemos una obligación moral”, dijo. Brasil presentará su hoja de ruta para la transición en 2027, previo a la COP32.

Turquía, Brasil y Corea del Sur lanzaron el Plan de Acción de Antalya sobre Gestión Integrada de Incendios, respaldado por 23 países. Su objetivo es mejorar la cooperación en materia de prevención, alerta temprana y respuesta. Países como Bolivia, Ecuador y Honduras presentaron ejemplos en eventos de la COP sobre cómo combinar las políticas nacionales contra los incendios forestales, el monitoreo científico y la participación comunitaria.

México presentó AdaptaMX 1.0, su primera política nacional de adaptación, que incluye 40 medidas para hacer frente a riesgos como las sequías y las lluvias torrenciales. También anunció una iniciativa conjunta de los ministerios de Finanzas y Ambiente para convertir el plan climático del país en una cartera de proyectos de inversión. Chile presentó el mismo plan justo antes de la COP.

Las medidas contra los supercontaminantes, como el metano –que impulsa el calentamiento a corto plazo–, también cobraron impulso en la COP. Los gobiernos definieron las reducciones rápidas de gases distintos al dióxido de carbono (CO2) como una de las mejores formas de limitar el exceso de calentamiento. Además de una declaración ministerial, la Coalición por el Clima y el Aire Limpio anunció nuevos fondos para ayudar a los países a integrar el aire limpio en sus planes climáticos.

La electrificación fue uno de los temas de moda de la COP de este año y una de las pocas áreas que la presidencia de la cumbre destacó como un logro en el discurso de cierre. Al término de las negociaciones, más de 80 países habían respaldado el compromiso de la presidencia de garantizar que el 35% de la energía de uso final provenga de la electricidad para 2035, según el discurso final del presidente de la COP31, Murat Kurum, ante el plenario.

El calendario climático ya mira más allá de la COP31. Los países del Pacífico indicaron que su hoja de ruta regional estará lista para julio, cuando Tuvalu e Irlanda organicen la segunda conferencia sobre la transición para dejar de depender de los combustibles fósiles. Etiopía tomará entonces el relevo para preparar la COP32 en Addis Abeba. Allí, los gobiernos tendrán que volver a abordar las numerosas heridas que Antalya dejó abiertas, desde los combustibles fósiles hasta el financiamiento contra el cambio climático.

António Guterres viajó a Antalya para asistir a su décima y última cumbre climática como secretario general de la ONU. “La crisis climática no esperará a que los gobiernos encuentren un terreno común. Y nosotros tampoco podemos hacerlo”, afirmó. “Sigan difundiendo los hechos, sigan exigiendo medidas”.