El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), tras una solicitud del Área de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, elaboró un informe en el que analiza la situación del aeropuerto internacional que pretende instalarse en medio del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón. El documento, que obtuvo la diaria mediante un pedido de acceso a la información pública, es del 10 de setiembre y fue elaborado por Andrés Fernández, director del Área Protegida Laguna Garzón, Ramiro Pereira, Juan Stirling y Sebastián Fernández, guardaparques del mismo territorio, y Pablo Vaz, técnico de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

Para su elaboración, el equipo técnico realizó una visita a “modo de inspección” en el entorno de los padrones donde pretende instalarse el aeropuerto. La “afectación de ecosistemas de pastizal y humedales amenazados”, la “afectación del paisaje”, “pérdida de conectividad” y potenciales “impactos negativos severos, acumulativos y sinérgicos sobre especies prioritarias para la conservación a nivel nacional y global” fueron tan solo algunas de las consecuencias que detallaron que podría generar el proyecto. En este contexto, los técnicos hacen recomendaciones. En primer lugar, subrayan que la iniciativa debería quedar sujeta a la presentación de un estudio de impacto ambiental completo, a una puesta de manifiesto y una audiencia pública. Entienden pertinente exigir al proponente que “presente una evaluación exhaustiva y comparativa de alternativas de localización a escala del departamento de Rocha”. “Dicho análisis deberá fundamentar la elección del sitio frente a opciones ubicadas fuera del sistema de lagunas costeras y sobre corredores de menor sensibilidad ambiental e incluir formalmente la evaluación de la ‘alternativa cero’ (no realización del proyecto)”, afirman.

Los técnicos ponen sobre la mesa la “baja superficie del país ocupada por áreas protegidas del SNAP, [que es] 1,3% incluyendo zonas adyacentes”. Consideran “muy razonable que no se realicen emprendimientos de este tipo en zonas circundantes a las áreas protegidas que puedan poner en riesgo los valores por los cuales estas se han declarado”. A su vez, suman que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), en la norma 158/011, dice que tomará medidas para que se “eliminen o se impida la instalación” de aeródromos a “una distancia de 14 kilómetros [de] vertederos de basura o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y otros animales, a menos que una evaluación apropiada de la fauna indique que es improbable que se genere un problema del peligro que representa la fauna”. La normativa, según consta en el informe, agrega: “Cuando no sea posible eliminar los sitios existentes, la Dinacia, por medio de un estudio aeronáutico, se asegurará de evaluar cualquier riesgo para las aeronaves derivado de estos sitios y de reducirlo al máximo razonablemente posible”. Los expertos del Ministerio de Ambiente sostienen que la zona de implantación “presenta un riesgo muy alto de colisiones con aves, por lo que resulta poco eficaz la ejecución de un programa adecuado para el manejo de fauna silvestre”.

Un corredor entre lagunas

En el documento explican que el aeropuerto se pretende ubicar en una zona que incluye “gran diversidad de ambientes representativos de la costa atlántica uruguaya, que incluye las unidades de paisaje serranías, lagunas litorales, praderas del este, agua y costa”. “Pese a los cambios que ha experimentado el uso del suelo en la zona, principalmente asociados al pasaje hacia cultivos de secano y forraje, aún se observa un alto grado de naturalidad. En este contexto, la zona actúa como corredor biológico entre las áreas protegidas, contribuyendo a mantener la conectividad entre los ecosistemas naturales”, describen. Mencionan que forma parte de la Reserva de Biósfera Bañados del Este, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En el texto, el equipo del Ministerio de Ambiente también incluye información sobre el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón. Cada área ingresada al SNAP, tras su declaración, debe generar un plan de manejo en donde se determina, entre otros puntos, qué actividades están prohibidas y sus objetivos de conservación. En el caso de la laguna de Rocha, se encuentra en proceso de actualización. “En el plan que rige actualmente se definieron objetivos focales de conservación: dinámica de la barra litoral, humedales de plantas emergentes, chorlos de pastizal (chorlo canela y chorlo pampa) y del litoral de la laguna (playero rabadilla blanca); aves acuáticas prioritarias (cisne de cuello negro, coscoroba y flamenco); peces e invertebrados de importancia comercial; franciscana, y el paisaje cultural de la laguna de Rocha”, relatan. Por otro lado, el plan de manejo de la laguna Garzón se encuentra en el área jurídica de la cartera ambiental para su aprobación. Entre los objetivos de conservación están las “aves acuáticas y playeras”, la “zona marina” y su paisaje. Para los académicos, estos puntos serán impactados.

En los padrones donde pretende situarse el aeropuerto constataron “pradera de relieve plano con pendiente”, un ecosistema que “ha sido catalogado como amenazado”. “Asimismo, se identificaron parches de vegetación de interés compuestos por caraguatales y juncales, ubicados tanto en microdepresiones dentro de los padrones como en su entorno inmediato. Estas formaciones de pastizales húmedos y caraguatales constituyen hábitats potencialmente de interés para la nidificación y forrajeo de aves de pastizal prioritarias para la conservación en Uruguay y el SNAP y amenazadas a nivel global y/o nacional (tales como la pajonalera de pico recto, el dragón y la viudita blanca grande)”, detallan.

Durante el recorrido –aclara que no pudieron ingresar a los predios–, se llevó a cabo un relevamiento rápido de avifauna de 30 minutos de duración. Recorrieron a pie parte del perímetro del establecimiento, registrando las observaciones mediante binoculares y cámara fotográfica. En este pequeño tiempo identificaron 35 especies de aves y destacan que la plataforma eBird destaca las inmediaciones del lugar como un sitio de interés, que cuenta con 140 especies relevadas hasta el momento por 50 observadores. Entre las aves que vieron los técnicos están: coscoroba, chajá, espátula rosada, tero real, bandurria mora, cuervillo de cañada, garza, ñandú y diversas especies de patos. Expone que “en el predio se identificaron además trazados de caminería interna precaria y sectores con montes de abrigo compuestos por especies exóticas leñosas”; también que vieron “la estructura abierta del paisaje rural y la ausencia de construcciones o focos de iluminación artificial directa”.

Poner cuerpo al impacto

En agosto, investigadores del Centro Universitario Regional del Este publicaron un informe en el que exhortan a “evaluar localizaciones alternativas” para el aeropuerto. El texto del SNAP lo cita en diversos momentos. Sin ir más lejos, un caso es cuando señala que el sistema lagunar alberga regularmente más de 200.000 aves de unas 200 especies. Dentro de los impactos que podría generar la infraestructura, remarca el “desplazamiento y alteración de patrones de actividad, descanso y forrajeo de la avifauna por perturbación acústica y circulación de aeronaves”, la “interferencia física en las rutas de vuelo del corredor interlagunar” y la existencia de un “conflicto directo de las medidas obligatorias de gestión del peligro aviario (dispersión y modificación de hábitat) con las pautas de conservación”.

Además de las aves, el informe pone el ojo en otras especies. Los anfibios, por ejemplo, son definidos como un grupo “muy asociado a humedales y pastizales inundables, que también pueden verse afectados por el incremento de ruido ambiental”. “Existen diversas investigaciones que han documentado modificaciones en la sincronización de las vocalizaciones, en las tasas de canto y en el éxito reproductivo como consecuencia de la interferencia acústica generada por actividades humanas, entre ellas ruidos provocados por aviones. Al igual que las aves, pero teniendo en cuenta que son organismos de mucha menos movilidad, la alteración del paisaje sonoro puede traducirse en impactos sobre la dinámica poblacional y la conservación de las comunidades”, indica el texto.

En ese sentido, resalta en la zona la presencia del sapito de Darwin, “una especie que se encuentra en peligro crítico a nivel nacional y casi amenazado, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”. Los técnicos del SNAP explican que sus principales amenazas son la pérdida, degradación y fragmentación de su hábitat, por lo que “el emprendimiento previsto puede tener serias implicancias en adicionar presiones sobre esta especie en situación crítica en nuestro país”. El sapito de Darwin no es el único anfibio que puede verse en problemas, se mencionan también el escuercito costero y la ranita de Bibrón. Para este grupo estiman que puede haber, si se lleva adelante el aeropuerto, “pérdida, alteración y aislamiento de cuerpos de agua temporarios y pastizales inundables que funcionan como sitios esenciales de reproducción y desarrollo larval de anfibios prioritarios”.

La lista de impactos previstos es larga y su análisis se lleva gran parte de las 30 páginas del documento. Aparecen los impactos en el cielo oscuro; hecho que cobra relevancia porque Rocha recientemente aprobó una normativa departamental que busca protegerlos. También se explaya sobre la introducción o dispersión de especies exóticas invasoras y sobre la posible “aceleración de la transformación del uso del suelo rural hacia usos urbanos, logísticos e inmobiliarios de alta densidad”, que contribuiría a la “fragmentación irreversible de la matriz territorial de amortiguación entre ambas áreas protegidas e inducción de presiones acumulativas por obras”. Por citar otro caso, se contempla la posible “destrucción, remoción o alteración irreversible” de yacimientos arqueológicos prehispánicos o cerritos de indios. Este último caso tiene antecedentes: a inicios de 2025 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inauguró una obra de canalización en el departamento que fue denunciada por destruir cerritos de indios y profanar restos humanos . Los técnicos consideran importante consultar a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación sobre la “sensibilidad patrimonial y arqueológica” de la cuenca.

Finalmente, el equipo del SNAP sostiene que existe una “contradicción estructural de planificación” porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mediante una resolución del 13 de febrero de 2013, declaró el tramo de la ruta 10 comprendido entre Camino Sainz Martínez (José Ignacio) y la ruta 15 (Rocha) como de “valor turístico”, “prohibiéndose de forma permanente durante todo el año la circulación de camiones, remolques, semirremolques y vehículos de carga pesada, con el fin expreso de preservar un entorno de alto valor ecológico y canalizar el transporte logístico por la ruta 9”. En el informe resaltan que “la implantación y operación de un aeropuerto comercial demanda intrínsecamente un flujo continuo de transporte pesado”, lo que “se contrapone con el estatuto de vía escénica y de exclusión de carga de la ruta 10”. “La localización del proyecto genera presiones acumulativas con la reciente doble vía de la ruta 9 y el eventual cruce de la laguna de Rocha, amenazando con consolidar un corredor vial-logístico continuo que desvirtúa la matriz rural de amortiguación del SNAP y la Reserva de Biósfera Bañados del Este”, lamentan. En este sentido, piden que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas evalúe la “compatibilidad de las demandas de transporte pesado, combustibles y logística del aeródromo, frente al régimen de protección de la ruta nacional 10”.