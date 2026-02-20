“Están llevando la guerra a nuestros mares. Las petroleras están por comenzar a bombardear nuestras costas y el Poder Judicial nos niega el acceso a la Justicia. Ballenas, delfines, lobitos, tortugas, pingüinos, tiburones, incontables ejemplares morirán o sufrirán daños irreversibles si no las detenemos”, repite en loop una voz que emana de un parlante.

Bajo la consigna “Sin Justicia no hay mar libre de petroleras”, decenas de personas se congregaron este jueves en la plaza Cagancha para manifestarse en contra de la prospección sísmica, tras la llegada del BGP Prospector, primer buque petrolero que arribó al país a principios de este mes.

Sobre las 18.00, integrantes de colectivos ambientalistas y personas autoconvocadas se acercan tímidamente al lugar de encuentro. La lluvia finalmente cedió. La mayoría llevan carteles en los que se lee “Somos marea que crece. No a la masacre”, “El mar no tiene precio”, “Resistencia clasista contra las petroleras”.

La prospección sísmica “consiste en bombardear el fondo marino con explosiones sónicas constantes para detectar reservas de gas o petróleo”, explica el folleto que reparte Alicia, voluntaria de la Asociación Protectora de Animales, a quienes pasan por la plaza. “La repercusión puede llegar a ser desastrosa y nos va a perjudicar a la larga a todos: no se salva nadie”, advierte.

Foto: Diego Vila

Niñas y jóvenes pintan pulpos, delfines y caballitos de mar de cartón sentados sobre lonas de colores, que oficiaron luego como pancartas.

En noviembre de 2025, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras presentó un recurso de más de 60 páginas para que la Justicia imponga la medida cautelar de no innovar mientras se analiza la posible nulidad de los contratos firmados durante la anterior administración entre las empresas petroleras y Ancap para la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo.

“Dos meses después, la Justicia planteó que no era competente”, dijo a la diaria, Vito Mata, vocero de la organización, que presentó el miércoles un recurso de apelación contra la sentencia del juez en lo Civil de 8° turno, Federico Tobía, quien la semana pasada declinó la competencia de su juzgado para analizar la demanda.

“Nos niegan el acceso a la Justicia. La negligencia y dilaciones del Poder Judicial favorecen a las petroleras y no brindan amparo a la ciudadanía”, señala el folleto informativo difundido por el colectivo. “Lo que no conseguimos por la Justicia queremos conseguirlo con la movilización”, reafirma Mata.

Foto: Diego Vila

Según el manifestante, el Ministerio de Ambiente “reproduce el discurso de las petroleras”. “Dicen ‘vamos a mitigar los daños’, pero el daño se va a producir. Van a ser 1.000 días de prospección; tres años de bombardeo”, estima.

Ballena humana

A las 19.00 se encendieron las luces de la plaza y el colectivo invitó a las personas allí presentes a participar de una intervención artística: formar una ballena humana.

Al grito de “fuera petroleras”, algunos manifestantes cortaron las calles colocando pancartas, mientras los demás se ordenaron para recrear la figura del animal.

“Estoy en contra del trabajo de las petroleras. Estoy en contra de que en el país se encuentre petróleo porque va a ser de lo peor que le pueda pasar a Uruguay. Los pueblos no se benefician con esa riqueza; van para los bolsillos de privados”, afirmó Alicia, una de las manifestantes autoconvocadas.