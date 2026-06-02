Adriana Carabajal: “Seguimos viendo muchos anuncios, pero pocos resultados concretos” en la gestión ambiental en Salto

La ambientalista advierte falencias en el vertedero, en la gestión de residuos y en la limpieza urbana.

La situación del vertedero municipal continúa siendo una de las principales preocupaciones de la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS). Así lo manifestó a la diaria su integrante Adriana Carabajal Conti, quien cuestionó la falta de información oficial por parte de la Intendencia de Salto respecto de las acciones implementadas para mitigar los impactos ambientales en el lugar.

Según explicó, la organización presentó el 22 de abril un pedido de informes a la intendencia para conocer el estado actual del vertedero y las medidas adoptadas por la administración departamental. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta formal.

Carabajal sostuvo que la ausencia de comunicación por parte de las autoridades genera incertidumbre sobre una problemática que consideran crítica para el departamento. Desde ACAS entienden que el vertedero ya presentaba serias limitaciones de capacidad y reclaman conocer cuáles han sido las soluciones aplicadas para evitar que la situación continúe agravándose. “La preocupación sigue siendo saber qué hicieron en el vertedero municipal porque ya no entraba prácticamente más basura y desconocemos cuál es la situación actual”, señaló.

Para la dirigente ambientalista, otro de los problemas es la acumulación de residuos en espacios públicos; en este sentido, dijo que “sigue siendo una de las imágenes más frecuentes en distintos puntos de la ciudad”. Mencionó especialmente sectores de los barrios Ceibal, Salto Nuevo, Bello Horizonte y zonas cercanas a Patulé, además de diferentes accesos a la ciudad, donde, según afirmó, pueden observarse importantes cantidades de basura acumulada. Si bien reconoció que existe responsabilidad de algunos vecinos que arrojan residuos en lugares indebidos, también entiende que las autoridades deben reforzar las acciones de control, limpieza y educación ambiental.

Cuestionó la confianza depositada por algunos jerarcas en el denominado Plan Vale como solución integral al problema. El Plan Vale es un programa nacional de economía circular impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y el Ministerio de Ambiente, que busca recuperar y valorizar envases posconsumo de un solo uso. “Nos dijeron que con el Plan Vale se iba a solucionar todo, pero entendemos que no alcanzará para resolver los problemas estructurales de recolección y disposición final de residuos que tiene Salto”, afirmó.

Existen avances vinculados a la clasificación de materiales reciclables como cartón, vidrio, plástico y latas, tareas que son desarrolladas por cooperativas de clasificadores. Sin embargo, entiende que “el programa presenta limitaciones importantes cuando se analizan otros residuos considerados altamente contaminantes, como baterías, pilas y aparatos electrónicos”.

Desde su perspectiva, el principal desafío no es únicamente la recolección diferenciada, sino “garantizar un tratamiento adecuado y un destino final seguro para esos materiales”.

La ambientalista recordó experiencias anteriores en los que sistemas de acopio terminaron desbordados, generando riesgos adicionales de contaminación. También expresó dudas sobre la capacidad operativa local para gestionar el creciente volumen de residuos electrónicos que podrían concentrarse en centros de recepción habilitados para tal fin.

Críticas a los responsables

Uno de los cuestionamientos más duros planteados por la integrante de ACAS apunta a la preparación técnica de quienes ocupan cargos de responsabilidad en las áreas vinculadas al ambiente y la gestión de residuos en la comuna salteña. A su entender, la falta de personal especializado limita la posibilidad de desarrollar políticas sostenibles y soluciones de largo plazo. “Hay muchas cosas para hacer y no vemos planificación ni capacidad de gestión suficiente para enfrentar los desafíos ambientales que tiene el departamento”, sostuvo.

Carabajal considera que las designaciones políticas en áreas estratégicas terminan afectando la calidad de las decisiones y reclama una mayor profesionalización de los equipos técnicos.

No todas las observaciones realizadas por ACAS tienen carácter crítico. La organización también participa en instancias de coordinación con la intendencia vinculadas a proyectos ambientales y comunitarios. Uno de ellos se desarrolla en el Parque Solari, donde se prevén trabajos de recuperación de espacios, plantación de especies nativas y puesta en valor de la histórica Casa de Piedra, edificación rústica y emblemática ubicada en el parque Benito Solari.

Además, integrantes de la asociación colaboran con iniciativas de huertas comunitarias, junto con grupos vecinales e instituciones educativas. En ese sentido, Carabajal destacó especialmente el trabajo que comenzó a desarrollarse en la huerta impulsada por el colectivo Amigos del Parque, donde participan estudiantes y vecinos de la zona.

Para ACAS, el desafío ambiental de Salto requiere mucho más que intervenciones puntuales. La organización plantea la necesidad de una estrategia integral que contemple la gestión de residuos, la educación ambiental, el compostaje, la recuperación de espacios verdes y la planificación de un nuevo destino para el vertedero municipal.

La ambientalista recordó que la asociación propuso en su momento estudiar la relocalización del actual vertedero, aunque aseguró que las autoridades departamentales descartaron esa posibilidad. También manifestó preocupación por la decisión de mantener en ese predio futuros proyectos vinculados al tratamiento de residuos y compostaje. “Seguimos viendo muchos anuncios, pero pocos resultados concretos. El problema ambiental sigue creciendo y necesita respuestas urgentes”, concluyó.