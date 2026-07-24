Plan Vale avanza en Salto con foco en el reciclaje, la inclusión social y el desafío de cambiar hábitos ciudadanos

A dos semanas de su puesta en marcha, el Plan Vale consolida sus primeras acciones en Salto con campañas de educación, trabajo junto a cooperativas y el objetivo de transformar residuos en recursos.

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A poco más de dos semanas de su lanzamiento oficial, el Plan Vale comenzó a desplegar una estrategia que combina educación ambiental, articulación con empresas, fortalecimiento de cooperativas y promoción de un cambio cultural en torno a la separación de residuos.

La gerenta del Plan Vale en Salto, Agustina Moreira, señaló en diálogo con la diaria que el balance inicial es positivo, aunque reconoció que el principal desafío será modificar hábitos arraigados en la población. “Estamos muy contentos. Ya hemos alcanzado algunos objetivos a corto plazo, pero sabemos que este es un camino largo que implica trabajar sobre muchos frentes, especialmente en el cambio cultural de la sociedad salteña respecto a la gestión de residuos”, afirmó.

Desde el 8 de julio, el equipo desarrolla múltiples líneas de acción. Entre ellas, “el fortalecimiento del trabajo interno con las cooperativas, la incorporación de empresas al circuito comercial del programa y la realización de talleres de capacitación y concientización en escuelas y liceos”.

Además, “uno de los principales desafíos que tenemos por delante es trabajar en concientizar a la gente sobre el correcto uso de los contenedores distribuidos en distintos puntos del departamento”.

Moreira explicó que “el objetivo es instalar progresivamente el hábito de separar los residuos en los hogares para que puedan ser reciclados”, insistiendo en que “el compromiso ciudadano será determinante para el éxito del programa”.

Actualmente, el Plan Vale emplea a 14 integrantes pertenecientes a las cooperativas El Sacrificio y Las Gaviotas, además de la propia gerencia departamental.

Según explicó Moreira, el proyecto tiene una doble finalidad: reducir el impacto ambiental generado por los residuos y mejorar las condiciones laborales de quienes históricamente desarrollan tareas de clasificación.

“El Plan Vale no solamente tiene un fin ambiental, sino también un fuerte fin social, porque busca mejorar la calidad de vida de trabajadores que durante más de 17 años realizaron esta tarea en condiciones muy difíciles”, sostuvo.

La gerenta recordó que, tras la firma del convenio entre el gobierno de Salto y Plan Vale en noviembre de 2025, “comenzaron importantes obras de adecuación en la planta de clasificación”.

Las mejoras incluyeron refacciones edilicias, incorporación de equipamiento para el manejo de residuos y acondicionamiento de espacios destinados al bienestar de los trabajadores, como cocina y baños con agua caliente. “Se trabajó para brindar la infraestructura necesaria y mejorar las condiciones laborales de quienes forman parte de las cooperativas”, indicó.

Moreira destacó que el Plan Vale depende del área de Innovación y Desarrollo del gobierno de Salto y que existe una coordinación permanente con las autoridades departamentales para consolidar el programa.

A su entender, el éxito dependerá del compromiso conjunto entre instituciones, empresas y ciudadanía. “Cuanto mayor sea el involucramiento de la sociedad, mayor será el impacto ambiental positivo y también el impacto social, porque podremos generar nuevas oportunidades laborales para más clasificadores”, expresó.

Uno de los aspectos que la responsable del programa destacó especialmente es el trabajo que se lleva adelante en centros educativos. Las actividades de concientización en escuelas y liceos buscan que niños y adolescentes incorporen desde temprana edad prácticas responsables de separación y reciclaje de residuos.

“Los niños son protagonistas fundamentales de este proceso de transformación cultural que estamos impulsando”, afirmó.

Convocatoria a la participación ciudadana

El mensaje final que dejó en la charla con la diaria, Moreira agradeció “a quienes ya comenzaron a separar sus residuos en los hogares, a las instituciones y empresas que se sumaron al proyecto y, especialmente, a los cooperativistas que llevan adelante el trabajo cotidiano”.

Asimismo, renovó la invitación a que más vecinos se incorporen a la iniciativa. “Apelamos al compromiso de toda la sociedad para seguir sumando personas, hacer un uso responsable de los contenedores y demostrar que transformar residuos en recursos también significa generar más oportunidades para quienes más lo necesitan”, concluyó.