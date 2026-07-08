Salto puso en marcha el Plan Vale e inauguró una planta para fortalecer el reciclaje de envases

Salto dio un nuevo paso en la gestión de residuos con el lanzamiento del Plan Vale, un programa nacional impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay y el Ministerio de Ambiente, en coordinación con los gobiernos departamentales, que busca aumentar la recuperación de envases y fortalecer toda la cadena de reciclaje.

En el acto quedó inaugurada la planta de clasificación y valorización de residuos, una infraestructura que apunta a consolidar un sistema de recuperación de materiales reciclables y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible para el departamento. La puesta en marcha de esta iniciativa da continuidad al convenio firmado en noviembre de 2025 entre el gobierno departamental y el Plan Vale, mediante el cual ambas partes acordaron fortalecer la recuperación de materiales reciclables en Salto. El acuerdo prevé la creación y consolidación de un circuito limpio, con un sistema específico para la recolección y gestión de materiales separados en origen, diferenciándolos de los residuos mezclados. El objetivo es incrementar la cantidad de materiales recuperados, optimizar su clasificación y ampliar las posibilidades de reciclaje y valorización, reduciendo así el volumen de residuos que termina en disposición final.

La nueva planta recibirá plásticos, cartón, papel, latas y otros materiales reciclables previamente separados por hogares, comercios e instituciones. Una vez allí, serán clasificados, acondicionados y preparados para su valorización y posterior comercialización, integrándolos nuevamente al circuito productivo.

Durante el lanzamiento, el responsable del área de Innovación y Desarrollo de la Intendencia de Salto, Pablo da Cunda, agradeció a los responsables de Plan Vale por haber elegido al departamento para desarrollar la iniciativa y sostuvo que el proyecto representa un cambio de enfoque en la gestión de los residuos. El jerarca señaló que la propuesta tiene dos objetivos centrales: por un lado, mejorar las condiciones de trabajo de las personas que desde hace años se dedican a la clasificación de materiales reciclables y que, según afirmó, han desarrollado esa tarea con experiencia y conocimiento, aunque muchas veces en condiciones precarias y con escaso reconocimiento; por otro, comenzar a construir una nueva mirada sobre los residuos, entendiéndolos como recursos con potencial de recuperación y aprovechamiento. En ese sentido, sostuvo que la inauguración de la planta marca el inicio de una nueva etapa para el departamento. “Quienes vienen realizando este trabajo desde hace mucho tiempo ahora contarán con un espacio adecuado, mejores herramientas y condiciones muy diferentes para desarrollar la tarea”, expresó.

Da Cunda planteó además que el desafío no termina con aumentar la recuperación de materiales. “Si empezamos a recuperar más materiales, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con ellos”, señaló. En particular, hizo referencia a aquellos residuos que hoy tienen escasa demanda o generan poco valor económico, y consideró que en ese sentido Salto tiene una oportunidad para impulsar procesos de innovación. A su juicio, el departamento puede avanzar no solo en la clasificación de residuos, sino también en el desarrollo de nuevos usos, productos y emprendimientos vinculados a la economía circular, procurando que el valor agregado generado a partir de esos materiales permanezca en el territorio. “Para nosotros, el Plan Vale es un gran punto de partida para comenzar a construir una agenda más amplia de economía circular en Salto”, concluyó.

General un cambio de hábitos

La gerente de Plan Vale en Salto, Agustina Moreira, destacó que la puesta en funcionamiento de la planta es el resultado de un proceso de trabajo conjunto entre distintos actores, y sostuvo que, a partir de ahora, el principal desafío será consolidar un sistema que permita transformar los residuos en recursos.

Según explicó, una de las prioridades será fortalecer el circuito de recolección de materiales reciclables para hacerlo cada vez más eficiente. En ese sentido, señaló que la construcción de una red integrada entre hogares, comercios, instituciones y la planta de clasificación permitirán incrementar el volumen de materiales recuperados y reducir la cantidad de residuos que hoy terminan en disposición final.

Moreira afirmó que el éxito del sistema dependerá también de la participación de la ciudadanía. “El desafío ahora es que cada vez más salteños sepan la importancia de separar los materiales, dónde pueden llevarlos y cuál es su destino final”, expresó. A su entender, generar ese cambio de hábitos será clave para aumentar la recuperación de envases y consolidar un modelo de gestión basado en la economía circular.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Texeira Núñez, quien vinculó la inauguración de la planta con las condiciones laborales de quienes históricamente trabajaron en la clasificación de residuos en el vertedero municipal.

El jerarca recordó que en 2020 tomó contacto con los trabajadores del vertedero y que entonces le llamó la atención el nivel de precariedad en el que desarrollaban sus tareas. Según relató, al regresar al lugar tras el cambio de gobierno departamental constató que la situación era aún más crítica. “Ni siquiera tenían acceso a agua potable”, afirmó.

Texeira sostuvo que la puesta en funcionamiento de la planta representa el resultado de un proceso de varios años orientado a revertir esas condiciones y mejorar tanto la infraestructura como el entorno de trabajo de los clasificadores. Expresó su satisfacción por la concreción del proyecto y señaló que el desafío ahora pasa por consolidar el sistema de recuperación de materiales.

En ese marco, convocó a la población a involucrarse en la separación de residuos y a utilizar los circuitos de recolección previstos, al considerar que la participación ciudadana será determinante para aumentar el reciclaje y asegurar el funcionamiento del nuevo modelo de gestión.