Ambientalistas impulsarían iniciativa popular para exigir una solución al vertedero de Salto

El exjerarca de la Intendencia de Salto durante el período 2020-2025 y militante ambientalista, Ariel Ugartemendía, manifestó a la diaria su respaldo a la campaña que impulsan vecinos de Guazubirá, departamento de Canelones, y colectivos ambientalistas de distintos puntos del país en rechazo a la incorporación de la huella digital como requisito para la presentación de firmas ante iniciativas populares.

En marzo de este año, la Corte Electoral adoptó un nuevo reglamento para la recolección de adhesiones destinadas a promover plebiscitos: ahora se exigirá, además de la firma, la huella digital.

Ugartemendía reconoció la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y legalidad en los procesos de participación ciudadana, pero consideró que en temas ambientales debe primar la sensibilidad hacia las comunidades involucradas y la necesidad de facilitar la expresión de la voluntad popular.

“Siempre lo que sea a favor de la transparencia suma, pero en los temas ambientales hay que escuchar la voz popular y no complicarle la vida a la gente”, sostuvo. A su juicio, si durante décadas las iniciativas ciudadanas pudieron desarrollarse sin este requisito adicional, no existen razones suficientes para introducir obstáculos que dificulten la participación.

En ese sentido, respaldó la movilización que están llevando adelante organizaciones ambientalistas para presentar una petición ante la Corte Electoral. “Uno trata de apoyar la iniciativa porque está de acuerdo con ella”, afirmó.

Consultado por la diaria sobre los principales desafíos ambientales que enfrenta actualmente Salto y la posibilidad de impulsar una consulta popular, Ugartemendía señaló que la situación del vertedero municipal continúa siendo uno de los asuntos más urgentes y sensibles para el departamento.

Recordó que durante los cinco años en los que estuvo al frente de la Coordinación de Gestión Ambiental en la administración frenteamplista se trabajó intensamente en la búsqueda de soluciones para transformar el actual sistema de disposición final de residuos. Según explicó, “existieron conversaciones avanzadas con el entonces Ministerio de Ambiente para impulsar un proyecto que permitiera sustituir los vertederos a cielo abierto”.

Sin embargo, la muerte del exministro Adrián Peña marcó un punto de inflexión que terminó frenando las gestiones. “Veníamos construyendo un proyecto y la última charla que tuve con el ministro fue muy positiva. Después de su fallecimiento todo quedó en la nada”, señaló.

El exdirector afirmó que posteriormente se realizaron numerosas reuniones con otras autoridades nacionales, aunque, según su visión, no se lograron avances concretos. “Hubo muchas conversaciones, pero no se concretó nada”, lamentó.

Para Ugartemendía, el futuro del vertedero debe abordarse como una política de Estado y no como una discusión partidaria. “No es un tema de colores políticos. Es un tema de todo el departamento”, expresó. En ese marco, manifestó su expectativa de que la actual administración departamental retome el asunto y avance hacia una solución definitiva.

El exjerarca señaló además que su vínculo con el problema es también personal, ya que reside en las proximidades del vertedero junto a gran parte de su familia. “Sé perfectamente lo que significa vivir cerca del vertedero y por eso empujamos tanto para que hubiera cambios”, indicó.

Asimismo, sostuvo que cualquier iniciativa sensata destinada a cerrar el vertedero a cielo abierto contará con su apoyo, independientemente del partido político que la impulse.

Al analizar posibles soluciones, se mostró crítico respecto de algunas propuestas planteadas en años anteriores y consideró que varias de ellas no resultan viables para una ciudad con las características de Salto. Recordó que “hubo iniciativas inspiradas en experiencias desarrolladas en otros departamentos, que no lograron los resultados esperados”, y advirtió que “la escala de generación de residuos en Salto exige soluciones técnicamente sustentables”.

En ese sentido, señaló que durante su gestión se trabajó con la idea de avanzar hacia un sistema de relleno sanitario. “Era lo real, posible y lo que podía generar un cambio sustancial para nuestro vertedero”, afirmó.

Según explicó, “cualquier transformación deberá contemplar inversiones importantes y una planificación a largo plazo que permita superar definitivamente el modelo actual de disposición de residuos”.

La posibilidad de una consulta popular

Uno de los aspectos más novedosos planteados durante la entrevista fue la eventual utilización de mecanismos de democracia directa para impulsar soluciones ambientales en el departamento.

Consultado por este medio sobre la posibilidad de que organizaciones ambientalistas y vecinos promuevan una iniciativa popular vinculada al vertedero, Ugartemendía consideró que sería una alternativa válida y positiva. “Sería algo muy bueno”, afirmó, y destacó “la importancia de escuchar a quienes desde hace años trabajan en defensa del ambiente y reclaman transformaciones concretas”.

A su entender, la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta fundamental para construir consensos y respaldar decisiones de largo alcance. “Si tiene que ser de la mano de un plebiscito y de la opinión popular, que así sea”, sostuvo.