Salto será sede de la presentación del proyecto internacional que consolida la gestión sostenible del acuífero Guaraní

La sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte será escenario este lunes a partir de las 9.00 de una jornada internacional dedicada a presentar los resultados del proyecto de implementación del Programa de Acción Estratégica (PAE 2025) del Sistema Acuífero Guaraní, una iniciativa que reúne a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay para fortalecer la gestión conjunta de uno de los reservorios de agua dulce subterránea más importantes del planeta.

La actividad incluirá la presentación pública de los principales logros alcanzados durante el proyecto y la colocación de una placa conmemorativa en dos de los 35 pozos que integran la red regional de monitoreo del acuífero, uno ubicado en el Club Remeros de Salto y otro en Villa Zorraquín, en Concordia. “Queremos llevar el resultado del proyecto al territorio y devolver a las comunidades parte del conocimiento que se construyó junto a ellas”, explicó a la diaria Ernesto Fernández Polcuch, director regional de la Unesco.

Uno de los principales resultados del proyecto fue la actualización del Programa de Acción Estratégica, una hoja de ruta consensuada por los cuatro países para coordinar la gestión del acuífero durante los próximos años.

Fernández Polcuch destacó que administrar un recurso hídrico que atraviesa cuatro estados exige mecanismos permanentes de cooperación. “El acuífero Guaraní es uno de los acuíferos transfronterizos más importantes y seguros de América Latina, pero también uno de los más complejos por su enorme extensión”, señaló.

El nuevo PAE contempla ocho programas estratégicos que abarcan desde la coordinación institucional entre los países hasta el fortalecimiento de la investigación científica, la educación ambiental, la participación ciudadana y la adaptación al cambio climático.

Entre las prioridades figura “consolidar la cooperación regional, ampliar la red de monitoreo, desarrollar modelos matemáticos para analizar la información disponible y promover nuevos estudios científicos, ambientales, sociales y económicos que permitan comprender mejor el comportamiento del sistema”.

También “incorpora acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones responsables de la gestión del agua subterránea, fomenta la participación de las comunidades y protege especialmente las denominadas zonas de recarga, donde el agua de lluvia alimenta naturalmente el acuífero”.

Para el representante de la Unesco, administrar un recurso invisible requiere capacidades específicas. “Gestionar un acuífero significa gestionar un tesoro escondido. Sabemos que está allí, pero no lo vemos. Eso exige conocimiento científico, cooperación y planificación permanente”, sostuvo.

Más allá del contenido técnico del plan, Fernández Polcuch destacó especialmente el proceso que permitió alcanzarlo, donde más de 2.000 personas participaron en talleres, consultas y espacios de intercambio, representando a gobiernos nacionales y locales, universidades, centros de investigación, organizaciones sociales, usuarios del agua, pueblos indígenas y sectores productivos de los cuatro países.

Además, el trabajo dio origen a más de 20 documentos técnicos que sirvieron de base para construir los acuerdos. “Lo vemos no solamente como un producto técnico, sino también como un producto diplomático”, afirmó.

A su juicio, el mayor logro fue demostrar que la cooperación científica puede convertirse en una herramienta para alcanzar acuerdos políticos duraderos. “Fue una verdadera victoria de la diplomacia hídrica y de la diplomacia científica. Cuando comenzamos este proceso no estaba claro que los cuatro países fueran a llegar a un consenso sobre cómo gestionar conjuntamente el acuífero”.

El director regional de Unesco destacó además que “el proceso incorporó una fuerte dimensión social, incluyendo estudios específicos sobre comunidades indígenas, enfoques de género y análisis de las distintas realidades ambientales y socioeconómicas presentes en todo el territorio que ocupa el Sistema Acuífero Guaraní”.

Otro de los avances considerados históricos es la puesta en funcionamiento del piloto de la Red Regional de Monitoreo integrada por 35 pozos distribuidos entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Por primera vez, los cuatro países medirán la calidad y disponibilidad del agua utilizando los mismos parámetros, equipamientos compatibles y metodologías compartidas.

Fernández Polcuch aclaró que la instalación de la red no responde a una situación de emergencia ambiental. “No existe hoy una luz roja sobre el acuífero”, aseguró. Explicó que el objetivo es contar con información confiable y comparable que permita detectar tempranamente cualquier cambio en la calidad o disponibilidad del recurso.

Hasta ahora, cada país realizaba mediciones con metodologías diferentes, lo que dificultaba construir un diagnóstico regional. La nueva red constituye, según explicó, “un primer paso muy importante”, aunque reconoció que “será necesario ampliar considerablemente la cantidad de pozos para lograr una cobertura integral del sistema”.

El agua como herramienta para construir la paz

Fernández Polcuch sostuvo que el proyecto demuestra el potencial de la articulación entre ciencia, políticas públicas y cooperación internacional.

En ese proceso, destacó el papel desempeñado por el Programa Hidrológico Intergubernamental de Unesco, coordinado para América Latina desde la oficina regional de Montevideo, así como el aporte del Centro Regional de Gestión del Agua Subterránea, con sede en Uruguay, que permitirá conservar y ampliar el conocimiento generado durante esta etapa.

La infraestructura instalada, la red de monitoreo, la información científica y los mecanismos de coordinación entre los cuatro países constituyen, a su entender, “una base sólida para avanzar hacia una nueva fase de trabajo que amplíe la cobertura del monitoreo y fortalezca la protección del acuífero”.

El objetivo final trasciende la preservación ambiental. “Durante muchos años se dijo que las guerras del futuro serían por el agua. Nosotros queremos demostrar exactamente lo contrario: que el agua puede convertirse en una herramienta para construir la paz”, concluyó.