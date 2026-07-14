Día Nacional de la Agroecología: senadores votaron su creación formal para visibilizar esta forma de producción

Las organizaciones celebran este día en setiembre desde hace varios años y legisladores, a partir de su pedido, formularon un proyecto de ley; el movimiento exige mayor presupuesto para la implementación del Plan de Agroecología.

Este martes, los senadores y senadoras votaron de forma unánime un proyecto de ley del Frente Amplio que busca declarar oficialmente el 3 de setiembre de cada año como el Día Nacional de la Agroecología. En esta fecha, las organizaciones que integran el movimiento agroecológico realizan actividades desde hace varios años.

En la exposición de motivos, los parlamentarios describen la agroecología como “una forma de vida que recompone el relacionamiento entre las especies, cuidando los bienes comunes e integrando saberes populares, ancestrales y científicos para la soberanía alimentaria”. Indican que conviven en ella los movimientos sociales, las ciencias y las prácticas para “producir, distribuir y consumir alimentos agroecológicos, en busca de justicia social y ambiental”. A su vez, reconocen que desde hace varias décadas este tipo de producción “viene en constante aumento y desarrollo, sin pausas”.

En esta línea, afirman que “son cada vez más las familias, colectivos y huertas que se suman y participan en el campo y en la ciudad, construyendo y luchando por un Plan de Agroecología para nuestro país”.

Los senadores y senadoras remarcan que “cuando un alimento agroecológico llega a las cocinas contiene la vitalidad que le transfiere haber crecido en un ambiente sano, usando semillas y razas criollas, sin riesgos por el uso de transgénicos y agrotóxicos, dignificando a quien lo produce”. A su vez, señalan que la Ley 19.717 declara de interés general “la promoción y el desarrollo de sistemas de producción y consumo de productos de base agroecológica”. Esta normativa creó una comisión honoraria que elaboró un Plan Nacional de Agroecología, una “política pública constituida de forma participativa desde las bases del movimiento agroecológico uruguayo, con el objetivo de llegar a todas las personas del territorio”.

En la exposición de motivos describen que colectivos organizados –como la Red de Grupos de Mujeres Rurales, la Red de Agroecología del Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay– promovieron la creación de un Día Nacional de Agroecología con “el objetivo de generar visibilidad y reconocer públicamente su importancia”. De esta forma, nació la iniciativa parlamentaria. Resaltan que se tomó el 3 de setiembre porque fue la fecha elegida por las organizaciones, luego de un proceso participativo llevado adelante en 2024. Entienden que es el mes que inicia la primavera, “la temperatura comienza a elevarse y los días se hacen más largos” y que además “es un buen momento para siembras, cosechas y celebraciones”.

Llegar a más gente y un debate caldeado

Este año se realizará el tercer festejo del Día de la Agroecología con un evento central en el parque Roosevelt de Canelones, eventos descentralizados en todo el país y también una actividad en el Palacio Legislativo. “Durante todo setiembre se desarrollan ferias, exposiciones, intercambios de semillas, plantas y saberes”, esgrimen en la exposición de motivos. Enseguida, manifiestan que estas actividades tienen como objetivo “promover prácticas agroecológicas que contribuyan a la conservación de la naturaleza” e integrarlas “a través de la participación de comunidades rurales y urbanas, en espacios de formación, debate y toma de decisiones, potenciando la inclusión social y el reconocimiento de saberes tradicionales y valorar la identidad y tradición de la agricultura familiar”.

Por otro lado, también destacan el rol de las reparticiones gubernamentales competentes. “Consideramos necesario y de suma relevancia robustecer los sistemas o cadenas de base agroecológica, en tanto son fundamentales para la seguridad alimentaria y para el cuidado de la salud, que contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de todos los habitantes de nuestro país”, insisten los legisladores. A su vez, ven que “resulta oportuno dar marco legal a la declaración de un día nacional de la agroecología” para incentivar “la concientización y sensibilización” sobre la importancia de la temática.

La Cámara de Senadores votó este martes de forma unánime –27 votos de 27 presentes– la declaración del Día Nacional de la Agroecología. En la Comisión de Ganadería –primer espacio donde se aprobó la normativa– el intercambio duró apenas seis minutos. Sin embargo, en el plenario el debate se intensificó y varios legisladores tomaron la palabra. Por ejemplo, la senadora frenteamplista Constanza Moreira enfatizó que es necesario preguntarnos “qué modelo de desarrollo queremos, para qué y para quiénes”. También dijo que para “crear agroecología” hay que “disputar el poder sobre la propiedad de la tierra y sobre las formas de producción”. Esto no fue visto con buenos ojos por legisladores como Sebastián da Silva, del Partido Nacional, y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado.

La importancia de visibilizar, pero también de dar presupuesto

A partir de la Ley de Presupuesto aprobada en el período pasado, el Plan Nacional de Agroecología cuenta con poco más de 35.000 dólares anuales para ser implementado. En la nueva administración sumaron algunos recursos externos más. Sin embargo, desde su aprobación las organizaciones transmiten a las autoridades que es necesario mayor presupuesto para su implementación. Emiliano Rodríguez, integrante de la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, afirma en diálogo con la diaria que la agroecología “necesita visibilidad y presupuesto como política pública”, pero lamenta que suele quedar en “segundo plano”.

“Es un modelo que contrasta con el agronegocio y la agroindustria. La agroecología tiene el factor de justicia social y de énfasis en la producción familiar. Esto lo hace tan importante: es una respuesta necesaria ante un momento de crisis ambiental, fractura social, ni que hablar del tema de la malnutrición”, explica. Resalta la importancia de la soberanía alimentaria y que “los pueblos tengan la posibilidad de elegir qué y cómo producir y consumir”. Su objetivo con la creación del Día Nacional de la Agroecología fue “darle visibilidad” a esta forma de producción y a la política pública. Recuerda que en el período anterior “fue bastante difícil avanzar en algunos consensos”. “El plan también establece la creación de este Día Nacional de la Agroecología. En definitiva, es una demanda de las organizaciones, pero, por otro lado, es una de las acciones establecidas en el Plan Nacional”, expresa.

Rodríguez considera que Uruguay tiene “una gran oportunidad” para “implementar o impulsar modelos con base agroecológica para demostrar al mundo que efectivamente se puede producir de una forma distinta, más equilibrada con el medioambiente y con los temas sociales”. Adelanta que la celebración será el 6 de setiembre en el parque Roosevelt y el 3 del mismo mes tendrán lugar actividades en el Palacio Legislativo. Allí tienen pensado abordar temáticas como la “escasez” de presupuesto destinado al Plan Nacional de Agroecología, también el acceso a la tierra y el rol del Instituto Nacional de Colonización. “Desde la agroecología entendemos que Colonización es muy importante, también que haya una discusión sobre el acceso a la tierra”, asevera.