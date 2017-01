FIFA aprobó que Copa del Mundo pase de 32 a 48 equipos a partir de 2026

Ayer, en su sede de Zúrich, Suiza, el Consejo de la FIFA tomó la decisión, aprobada por unanimidad, de darles un nuevo formato a los campeonatos mundiales a partir de la edición de 2026. En esa ocasión serán 48 selecciones las que disputen la fase final del Mundial, y quedará atrás el actual cupo de 32 países. Según lo expuesto en la pasada jornada, los 48 equipos se organizarán en 16 grupos de tres selecciones cada uno, y los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los dieciseisavos de final. De ahí en más será con eliminación directa, tal como se hace ahora desde los octavos de final.

El portavoz de la noticia fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El suizo dio una conferencia de prensa luego de la confirmación y puntualizó algunas cosas. Dijo que la decisión se aprobó luego del análisis de un informe en el que se contemplaban cuatro formatos distintos de futuros mundiales. Sin dar detalles sobre las formas de disputa que quedaron por el camino, Infantino señaló que el elegido es el mejor porque tendrá en cuenta factores deportivos y de equilibrio en la propia competición y porque favorecerá el desarrollo del fútbol, sus infraestructuras y las posibilidades económicas.

Habrá que ver. En todo caso, mejor ir paso a paso. Si bien no quedó establecido cómo se repartirán las plazas por confederación -cosa no menor, que, según la FIFA, se confirmará este mismo año, tal vez en la próxima sesión, que se realizará el 9 de mayo en Manama, Bahréin, antes del 67º Congreso del ente-, se supieron varios detalles acerca de la futura organización de los mundiales. “Las buenas noticias al respecto son que este formato puede jugarse en el mismo número de días. Como hoy, 32. Que el equipo ganador del torneo jugará un máximo de siete partidos, como hoy. Que el torneo tendrá lugar en 12 estadios, como hoy. Pero, por otro lado, hay 16 países más; algunos de ellos, que probablemente nunca habrían soñado con jugar un campeonato del mundo, ahora van a tener la posibilidad de participar y otros muchos tendrán la posibilidad de soñar con participar”, dijo Infantino, que, bien o mal, se sale con la suya y cumple una de las promesas que hizo en la campaña electoral para quedarse con la presidencia.

Entrando al detalle de los números, se puede vislumbrar que los 48 países clasificados disputarán al menos dos partidos y que los 32 que pasen a la segunda instancia jugarán tres. Si bien es verdad que la cantidad de encuentros de cada selección no cambiará -y, como comunicó Infantino, los finalistas y quienes definan el tercer puesto lo harán en siete partidos como máximo-, al agregarse una ronda más, el mundial pasará a tener 80 partidos, 16 más que ahora. En cuanto a los días de competición, en la fase de grupos serán cuatro los encuentros que se jueguen diariamente.

Hay otros números más significativos. Tal vez, los de mayor peso en esa “romántica” decisión de que más países tengan la oportunidad de jugar un mundial son los números económicos. Hoy en día, eje central para cualquier decisión que premedite, organice, ejecute o deje de hacer la FIFA.

Es verdad que habrá que esperar hasta mayo de 2020 para que se sepa qué país o países serán los organizadores del mundial de 2026, pero proyecciones son proyecciones. Según consignó ayer El País de España en su página web, se calcula que habrá “aproximadamente un 35% más de beneficios y la FIFA recaudará al menos 600 millones de euros más que en Rusia 2018”.

Siempre lloran

Según trascendió ayer, a quien no le gustó nada la decisión del nuevo formato fue a la Asociación Europea de Clubes (ECA, por su sigla en inglés). Nada fuera de lo normal: lloran por sus millones derramados. El alemán Karl-Heinz Rummenigge, hombre de Bayern Munich, aseguró que la medida de la FIFA responde a razones políticas y no deportivas -paradoja: como si los reclamos de la ECA fueran planteados únicamente sobre la base de lo deportivo-. Desde España, otra de las ligas que mueven más plata, también se escucharon voces críticas. La que más sonó fue la de Javier Tebas, presidente de la Liga. El mandatario del fútbol español afirmó públicamente que la aprobación de la FIFA “perjudica a las grandes ligas, que son las que más jugadores aportan, y al ámbito empresarial de los derechos audiovisuales de las competiciones”. Pero fue un poco más lejos: pretende impugnar la decisión porque “lo que ocurre es que hay una institución que maneja la política deportiva que está tomando decisiones que afectan a la política económica de las grandes ligas de Europa, y no se deben tomar este tipo de decisiones sin consenso o, al menos, con otra actitud”. Curioso: sólo le importa Europa, el ombligo de su mundo. Contradictorio: como si los clubes a los que representa nunca enviaran ojeadores a los mundiales, y mejor: nunca un campeonato de esos valoró o desvaloró un jugador de fútbol, montón de dólares de compra y venta con los que sustentan la hegemonía. Conclusión: estamos en 2017, no sabemos cómo amigarnos con el pasado ni cómo mejorar el presente, pero nos importa demasiado el futuro.