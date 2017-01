Hebraica ganó y se consolidó como líder de la Liga Uruguaya

Por la Súper Liga el único encuentro que hubo fue el de Malvín con Hebraica y Macabi. Leandro García Morales, cuándo no, fue el artífice de la victoria macabea, 93-85. Enormes minutos finales del tirador, quien encestó varias veces para generar la reacción de los suyos y dar vuelta el resultado. Fue uno de los goleadores del encuentro, con 22 tantos. Nicolás Mazzarino, de Malvín, también marcó 22.

Por el Reclasificatorio hubo tres juegos. En un partidazo que se cerró sobre el final, Goes le ganó 78-73 a Olimpia. Fueron prácticamente tanto a tanto todo el trámite, hasta que el buen rendimiento colectivo en el último cuarto le permitió el punto al misionero.

Anthony Danridge, siempre determinante, fue el estandarte en la victoria 75-71 de Sayago sobre Unión Atlética. El yanqui cerró su buena labor con 36 puntos, bien secundado por el otro extranjero, Trevante Dyer, quien aportó 14 unidades y 12 rebotes. En el perdedor el destacado fue Omar Cantón, con 28 puntos.

No hay caso. Cordón no puede ganar; el margen para escaparse del descenso se le achica y quedó casi al límite de sus posibilidades. Ayer fue víctima de Welcome: cayó 87- 79. Con el triunfo, el conjunto rojo de Palermo se afianza en el segundo puesto de la tabla de abajo. El debutante James Williams fue buena figura en Welcome gracias a sus 21 tantos y los 13 rebotes que bajó.

Perspectiva y panorama

Hoy no habrá actividad por la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). El básquetbol volverá mañana con un partido por la Súper Liga correspondiente a la 2 a fecha de la 2 a ronda: Larre Borges recibirá a Trouville en su escenario del barrio Unión. Está fuerte Larre. Viene de ganar un partido duro en la cancha de Biguá y se destaca tanto en lo colectivo como en lo individual. Precisamente en este último aspecto, el yanqui Anthony Young demuestra cada vez más que es uno de los mejores extranjeros de la LUB. Trouville sigue en la intermitencia. A su irregularidad en la cancha hay que agregarle que no encuentra una dupla extranjera que convenza al entrenador, Álvaro Tito. Ahora tendrá y hará su debut Kevin Rogers, pivot que viene en reemplazo de Kevin Young (cuarto corte en los rojos tras las bajas de Johwen Villegas, Gary Johnson y el recientemente lesionado Musa Abdul Aleem).

El viernes será un día con muchos partidos. La Súper Liga completará su 2 a jornada con tres partidos: Defensor Sporting recibirá a Malvín en la cancha de Bohemios; Aguada, en su regreso al país tras la buena participación en la Liga de las Américas (LDA) pese a la eliminación, será local con Biguá; Hebraica jugará con Urunday Universitario en el gimnasio de Tabaré. Tal como lo hizo Aguada, Macabi apronta su participación en la LDA. Jugará en Argentina del 3 al 5 de febrero y compartirá el grupo C con el local, San Lorenzo, más Bucaneros de La Guaira (Venezuela) y Capitanes (Puerto Rico). El argentino Omar Cantón, que viene defendiendo a Unión Atlética, y Marcos Marotta, base de Larre, serán las fichas que reforzarán al macabeo en dicha participación internacional.

El viernes también el Reclasificatorio pondrá la naranja en el aire. Por la parte baja se disputarán dos encuentros ese día: Goes recibirá a Cordón en su cancha, mientras que Sayago hará lo propio con Welcome, en este caso con el acceso permitido sólo a parciales sayaguenses. Esa fecha, que será la 4 a de la 2 a rueda, se completará el sábado con el juego entre Unión Atlética y Olimpia.