La danza de pases impone la atención en las pretemporadas

Los equipos del fútbol local ya están haciendo sus primeros movimientos de cara a la próxima temporada. Mientras Peñarol, Nacional, Cerro y Wanderers planifican a dos bandas por tener participación internacional, el resto le va dando forma tanto a la preparación física como a las ideas. En el medio, como cada verano, el período de pases cobra relevancia, atravesado por la disyuntiva de muchos, la necesidad de vender, y la dicha de otros: poder comprar para reforzarse.

Peñarol, que trabaja en Solanas, Maldonado, confirmó ayer la vuelta de Matías Mier, seis años después de haber realizado una gran campaña como finalista de la Copa Libertadores de América de 2011. El volante zurdo regresa al club tras jugar la temporada pasada en Rentistas y en el fútbol de Qatar. Libre de contrato, hasta ayer el jugador venía entrenando en la tercera división de los aurinegros. Además de Mier, la dirigencia carbonera confirmó la contratación de Lucas Cavallini. El delantero, que venía desempeñándose en Fénix, firmará contrato por tres años. Con estos dos nuevos fichajes, el Peñarol 2017 de Leo Ramos llega a cuatro contrataciones tras las llegadas de Ramón Arias (Liga de Quito, Ecuador) y Kevin Dawson (Plaza Colonia).

Nacional no está tan movido. Hoy será un día trascendente para confirmar o no la presencia del equipo en la Copa de Campeones en Porto Alegre. En el plano estrictamente futbolístico, ayer llegó Alexis Rolín y pasó la revisión médica, pero debe recuperarse de una lesión de meniscos y hay que ver si llega al 100% de sus posibilidades para los primeros partidos del tricolor. En cuanto a altas, lo cierto es que Rodrigo Aguirre, Emiliano Alfaro y Ronaldinho no pasan de ser charlas e intenciones. Con el crack brasileño hay diferencias de dinero. Con Alfaro el tema pasa por dos dificultades: una es una oferta del fútbol de los Emiratos Árabes, la otra es porque, si el jugador vuelve a Uruguay, Liverpool tiene prioridad para contratarlo. Aguirre parece ser el que está más cerca.

Montevideo Wanderers, el primer equipo uruguayo que debutará oficialmente en la Libertadores (23 de enero ante Universitario de Sucre en Bolivia), busca arquero. Tras la partida de Leonardo Burián y la baja de Fabián Carini, quien decidió retirarse del fútbol por una lesión que lo aqueja -incluso luego de haber firmado contrato en el club del Prado-, el bohemio quiere reforzar esa zona de la cancha. Jorge Giordano tiene al joven Ignacio de Arruabarrena, pero pretende otro arquero; las posibilidades son el panameño Luis Mejía, que está en Nacional -Giordano lo conoce bien por haberlo tenido en Fénix cuando Manotas era muy joven-, Martín Rodríguez, que se formó en el club y ahora está libre después de haber vuelto de Deportivo Pereira de Colombia, y Fernando Sapito Laforia, que tuvo una gran temporada en la B con Atenas. Pensando en el arco rival, Wanderers está intentando fichar al goleador ex Temperley y Peñarol -entre otros- Cristian Yesquero Palacios. Hablando de goleadores, uno de los máximos anotadores del Uruguayo Especial 2016, Gabriel Fernández, deja Racing para sumarse a Grêmio de Porto Alegre. El club gaúcho compró 70% de su ficha. Para compensar su baja, Racing tendrá a Yoel Burgueño, quien ayer pasó la revisión médica. En Cerro, otro que vuelve al plano internacional, no hay novedades de fichaje para sumar a los que llegaron recientemente: Matías Duffard, Jorge Japo Rodríguez y Nicolás Schenone. Sabe que no contará con Agustín Sant’Ànna para su debut por Libertadores el 31 de enero porque el juvenil estará defendiendo a Uruguay en el Sudamericano sub 20, pero tiene la esperanza de mantener en el plantel a Lucas Hernández. Lo más trascendente en filas cerrenses pasa por el estadio Luis Tróccoli. El albiceleste comienza las obras para poder iluminarlo y, aprobación mediante de la Conmebol, poder jugar sus partidos de la copa en su casa. De a tres fueron las altas que ayer confirmó River Plate. Los darseneros de Julio Avelino Comesaña sumaron ayer al defensa Williams Martínez y a los volantes Gonzalo Vega y Agustín Gutiérrez. Mientras Martínez y Vega cambian de vereda en el fútbol local -el zaguero jugó el Especial en Rampla y Vega en Sud América-, Gutiérrez arriba tras su paso por el ascenso mexicano. Más cambios: Lucas Tamareo pasó de Deportivo Maldonado a El Tanque Sisley; Plaza Colonia sumó a Federico Castellanos, de Atenas de San Carlos; y el cardonense Matías Pérez dejó Boston River para jugar en el fútbol boliviano.