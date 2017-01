La sub 20 viajó a Ecuador para jugar el Sudamericano

Este año las juveniles jugarán muchos partidos internacionales y en cada categoría los chiquilines representarán a Uruguay en los torneos oficiales de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La sub 20 dirigida por Fabián Coito será la primera en salir a escena, en el Campeonato Sudamericano de Ecuador que se disputará entre el 18 de enero y el 11 de febrero. La celeste debutará el jueves 19 con Venezuela a las 19.00 de Uruguay. Los chiquilines viajaron a Ecuador ayer de mañana. Con escala en Lima, Perú, y luego en Quito, llegaron a la ciudad de Ibarra ayer de tarde y ya se instalaron para comenzar con la aclimatación a los 2.220 metros de altura sobre el nivel del mar: “El objetivo es llegar en buenas condiciones al 19; la adaptación a la altura se logra estando ahí”, le dijo Coito a Deportivo Uruguay unos días antes de partir. La idea del entrenador y del cuerpo técnico era que los celestes viajaran con por lo menos diez días de anticipación previo al debut, pero ese objetivo no se pudo lograr.

La competencia comenzará para ellos el 19 y continuará el 21 a las 21.15 con el clásico con Argentina. Luego los celestes cumplirán con su fecha libre, volverán a la actividad el miércoles 25, también a las 21.15, en el partido con Perú y cerrarán la participación en el grupo con Bolivia a las 19.00 del 27 de enero. De cada serie habrá tres clasificados para el hexagonal final, que se jugará en Quito (a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar) y otorgará cuatro cupos para el Mundial de Corea del Sur, que se disputará en mayo.

El Campeonato Sudamericano sub 20 Juventud de América comenzará el miércoles 18 con la apertura del grupo A en Riobamba. A las 19.00 se medirán Colombia y Paraguay, mientras que a las 21.15 jugarán Ecuador y Brasil; Chile cumplirá con su fecha libre en la primera jornada. En el grupo B, además de Uruguay, están Argentina y Perú, que jugarán a segunda hora (21.15) el jueves, y Bolivia, que tiene fecha libre. El estadio Olímpico de Riobamba será la sede de todos los partidos del grupo A, mientras que el grupo B se jugará en el estadio Olímpico de Ibarra, escenario que tiene capacidad para 17.300 espectadores. El hexagonal final, con las seis selecciones clasificadas que irán en busca de los cuatro cupos para el Mundial de Corea del Sur -a jugarse entre el 20 de mayo y el 14 de junio- comenzará a disputarse el lunes 30 de enero, con fechas triples, y terminará el sábado 11 de febrero. La única sede será el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Mucha data

La Asociación Uruguaya de Fútbol está trabajando muy bien la comunicación desde hace mucho tiempo. La cantidad y calidad de material que se puede ver y analizar en su página web es muy recomendable. El Sudamericano no fue la excepción. El proyecto de selecciones nacionales cumplirá en marzo 11 años con Óscar Washington Tabárez como gran mentor y director, pero con muchos trabajadores detrás. Uno de ellos es Fabián Coito, que dirigirá su segundo Sudamericano de la categoría sub 20 -también dirigió el Mundial de la categoría en Nueva Zelanda, en 2015-. Antes de llegar a ser el entrenador de la sub 20 pasó por la sub 17 -también por la selección que jugó los Panamericanos de Toronto en 2015- y en 2007 comenzó con la sub 15. Coito dirigirá su partido número 200 de la selección este jueves ante Venezuela; los números hablan por sí solos. Sobre su experiencia y el camino recorrido en las diferentes categorías, en entrevista con la diaria, había comentado: “Hay diferencias significativas en cuanto a las inquietudes, a los momentos de la vida de los jugadores -en la parte humana y futbolística-. Los sueños son parecidos, pero en diferentes momentos. Desde el punto de vista futbolístico, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Desde los objetivos como entrenadores, la relación con el grupo y también las metodologías de trabajo y los objetivos a perseguir; cada categoría tiene su particularidad. Otro elemento a tomar en cuenta es que la sub 15 de hoy tal vez no sea la misma, en cuanto a rasgos generales, que la que yo dirigí hace años”.

Dentro del plantel que jugará este torneo hay varios jugadores con mucha experiencia en Primera División, pero también con muchísimas presencias con la camiseta celeste en diferentes categorías. Tal es el caso de Diego Rossi, delantero de Peñarol, que además de ser el goleador, con 26 anotaciones (sumando partidos de sub 15, sub 17, sub 18 y sub 20), es el futbolista con más partidos jugados: ¡70! Lo siguen Roberto Fernández, de Fénix, con 58; Marcelo Saracchi, con 49; Nicolás Rodríguez, con 48; y Nicolás Schiappacasse, con 45. Este último no estuvo en toda la preparación de Uruguay, ya que fue transferido a Atlético Madrid, de España.