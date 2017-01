Nacional jugó y ganó ayer

En el Gran Parque Central y por momentos bajo una intensa lluvia y mucho viento, Nacional y Olimpia de Paraguay se vieron las caras nuevamente. Con un golazo de tiro libre de Brian Lozano, el bolso se impuso 1-0, en lo que fue una especie de revancha del partido que jugaron entre sí el fin de semana.

Para los tricolores, más allá de los resultados, los encuentros fueron los dos primeros partidos de 90 minutos que hizo en la pretemporada. Martín Lasarte paró a Esteban Conde en el arco, ya recuperado de su lesión; una línea de cuatro final con el colombiano Sergio Otálvaro por la derecha, Diego Arismendi y Rafael García en el centro, y Alfonso Pacha Espino por la zurda; Santiago Romero y Gonzalo Porras jugaron de doble 5; los tres delanteros fueron Lozano, Sebastián Fernández y Kevin Ramírez; mientras que bien de punta fue Hugo Silveira.

Rodrigo Aguirre, último refuerzo tricolor, fue uno de los cambios y jugó 25 minutos. Los que no estuvieron a la orden fueron Alexis Rolín, Diego Polenta, Jorge Fucile y Tabaré Viudez. A propósito de más refuerzos tricolores, lo de Ignacio Pallas parece enfriarse y cobró fuerza el retorno de Álvaro Tata González, aunque es una situación difícil de destrabar con su actual club, el Lazio italiano.

Peñarol tendrá hoy un partido internacional. El aurinegro ya está en Curitiba para enfrentar a Atlético Paranaense, partido que se jugará en el Arena da Baixada a las 19.00. La oncena que prepara Leonardo Ramos, que no tendrá a Lucas Cavallini porque el ex Fénix no pudo viajar por no tener toda la documentación para el viaje, puede ser con Gastón Guruceaga; Alex Silva, Ramón Arias, Ronaldo Conceição y Hernán Petryk en defensa; Nahitan Nández, Guzmán Pereira, Nicolás Dibble y Matías Mier en la mitad de la cancha; arriba, Junior Arias acompañado seguramente de Gastón Rodríguez. En el banco de suplentes estarán a la orden Kevin Dawson, Maximiliano Perg, Ángel Rodríguez, Marcel Novick, Juan Martín Boselli, Tomás Costa (que viajó ante el impedimento de Cavallini) y Mauricio Affonso (que es el otro que puede ir con Arias en ofensiva).

En cuanto a las altas, se confirmó ayer que Lucas Hernández, lateral izquierdo de Cerro, jugará cedido a préstamo en el carbonero esta temporada. Buena noticia para Ramos, que quería reforzar especialmente esa zona de su defensa. Peñarol ahora espera por la llegada definitiva de Cristian Cebolla Rodríguez, y se ilusiona con la llegada de Walter Gargano (cosa que no parece sencilla porque su club, Monterrey, está dispuesto a cederlo pero si Peñarol paga todo su salario).

En movimiento

Cerro aprovechó la oportunidad y preguntó por dos jugadores aurinegros que Ramos no tendrá en cuenta: el defensa Fabricio Buschiazzo y el lateral Andrés Rodales, refuerzos que vendrían bien de bien para el cerrense y su doble competencia entre fútbol local y Copa Libertadores. En cuanto al fútbol, Cerro jugó ayer con Boston River y ganó 1-0 con gol de Maureen Franco. El debut del albiceleste en la copa será el 31 de enero como local ante Unión Española de Chile.

Hay varios que se enfrentarán hoy: Fénix-Rampla Juniors, River Plate-Colonia, Juventud-Liverpool. Estos últimos lo harán en el parque Artigas de Las Piedras a las 16.00. Los pedrenses, además, confirmaron otro partido de preparación: el sábado con Deportivo Morón en Argentina. Fénix con Defensor y Danubio con Rampla son otros de los partidos confirmados para el sábado.

En cuanto a las caras nuevas, en la conformación de los planteles hubo algunas novedades. Una de las más destacadas es la incorporación de Joaquín Noy a River Plate. El volante venía desempeñándose en el Once Caldas del fútbol colombiano y llega a los darseneros con roce internacional. Su último club en Uruguay fue Miramar Misiones. Sud América, por su parte, también tendrá cara nueva. Agustín González, volante cedido por Nacional, jugará el Apertura con los buzones.