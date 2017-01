Nueva etapa por la Liga Uruguaya de Básquetbol

No se detiene ni se va a detener. El básquetbol local está atravesando un momento de mucha actividad en su agenda. Tras la fecha jugada íntegramente entre el viernes y el sábado, esta noche se abrirá otra jornada con tres partidos por la Súper Liga, mientras que entre mañana y pasado se completará tanto la actividad por esa zona de la tabla como por el Reclasificatorio.

A las 20.30 dará comienzo la sexta fecha de la Súper Liga. Esta noche se enfrentarán Larre Borges y Urunday Universitario, partido que en la previa aparece como muy parejo. Ambos vienen de ganar en la última jornada: Larre derrotó a Defensor Sporting 79-73, con una gran actuación del goleador del campeonato, Anthony Young, que marcó 31 puntos, mientras que Urunday se impuso a Trouville 85-81, con el destaque de Emilio Taboada, que puso 29 tantos. Más allá del goleo de Young y Taboada, en los tableros y en la defensa pueden estar muchas claves para llevarse el punto. En el último partido debutó Michael Sweetney en filas de los universitarios; aún lejos de su mejor forma, porque debutó tras la partida anticipada de Andrew Feeley, el nuevo refuerzo es un hombre que Larre deberá tener en cuenta.

A la misma hora comenzarán también los restantes encuentros de la noche. Por un lado, en el gimnasio de Bohemios, Defensor Sporting recibirá a uno de los punteros, Aguada. Curiosamente, ambos vienen de sendas derrotas: Sporting, como se mencionó, perdió con Larre Borges; Aguada fue goleado 102-78 por Hebraica y Macabi. Para Aguada será el último partido antes de su viaje a México para disputar su serie por la Liga de las Américas (ver recuadro). Por otra parte, tras la ausencia en el encuentro anterior, es probable que reaparezca Gustavo Panchi Barrera, recuperado de una lesión en el hombro.

El tercer y último encuentro tendrá como rivales a Hebraica y Macabi y Biguá. Tras su buena victoria sobre Aguada, con la mano caliente de sus goleadores (Leandro García Morales metió 29 puntos y el panameño Michael Hicks se despachó con 25), Macabi quedó al tope de la tabla y manda junto al aguatero. Biguá está intermitente; a veces se le dan los partidos, pero a veces no. Llega entonado, tras derrotar a Malvín por un punto y, producto de ello, escalar algún puesto en la tabla.

Otro día

Mañana se cerrará la sexta con otro partido que se roba la atención: Malvín recibirá a Trouville en el gimnasio playero. Ambos perdedores en la pasada fecha, ocupan los dos últimos puestos de la Súper Liga. Hay una explicación: las campañas irregulares y los malos cierres en varios juegos se pagan con puntos perdidos. Lo nuevo en este enfrentamiento pasará por observar el debut de un extranjero por equipo. En Malvín se estrenará el estadounidense Mack Lamont, quien llegó a la institución playera para cubrir la baja de Jazwin Cowan, quien se fue a jugar a Quimsa, club de la liga argentina. En el rojo de Pocitos la cara nueva será Justin Ray Giddens, alero que ocupará la vacante dejada por Musa Abdul-Aleem, quien sufrió una fractura en la mano y dejó al equipo.

Por el Reclasificatorio se jugará entre mañana y el miércoles. Welcome se medirá con Goes, en un partido en el que será local en la cancha de Larre Borges. Partidazo. Se trata del segundo y el primero de la tabla, que se perfilan para meterse en la lucha por los puestos de play off con quienes queden últimos en la Súper Liga. Por ser considerado un partido de riesgo, sólo podrán ingresar parciales de Welcome.

No es agradable informar sobre esa medida que excluye a los parciales visitantes de las canchas y que también se aplicará en los otros dos encuentros por el Reclasificatorio. Pero sucede así y hasta ahora la tranquilidad va ganando por goleada; sirve. Mañana, en el cruce entre Unión Atlética y Cordón sólo tendrán acceso los hinchas del primero. El miércoles, en el partido que cerrará la sexta fecha de la parte baja de la tabla, los que podrán ver el partido entre Sayago y Olimpia serán los de Sayago; este encuentro se disputará en la cancha de Tabaré.