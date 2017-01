Uruguay empató en el debut por el Sudamericano sub 20

La selección celeste terminó 0-0 ante Venezuela, en el primer partido por el grupo B del Sudamericano sub 20 jugado ayer en el estadio Olímpico de Ibarra, Ecuador. No fue un buen partido. Ni de fútbol, ni de Uruguay. El equipo de Fabián Coito no estuvo fino en su funcionamiento colectivo, sobre todo en la circulación de la pelota, y, si bien atrás no pasó demasiado peligro, de la mitad de la cancha para arriba le costó más de la cuenta.

La celeste se paró con Santiago Mele al arco; una línea de cuatro con José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Agustín Rogel y Matías Viña; Facundo Waller y Rodrigo Bentancur jugaron de doble cinco; por delante de ellos fueron Diego Rossi (a los 46 entró por él Rodrigo Amaral), Nicolás de la Cruz y Marcelo Saracchi, mientras que arriba jugó Nicolás Schiappacasse (y desde los 73 minutos, Joaquín Ardaiz).

No pudo, no supo. La más clara de todas fue un penal que ejecutó De la Cruz. El volante de Liverpool, que fue a quien le cometieron el penal cuando iba a definir solo tras un rechazo corto del arquero Wuilker Fariñez, se tuvo mucha fe, picó el tiro y el golero, casi tirado hacia su izquierda, logró despejarla de un manotazo. Tan poco ligó Uruguay que, tras el rebote, tampoco pudo mandarla adentro.

Más allá del penal errado, el Bolita de la Cruz fue de lo más regular del equipo. Buscó juntarse con Bentancur y Waller, pero se les dio en contadas ocasiones, en parte por el mérito en la presión que tuvieron los venezolanos. La vino tinto casi no dejó lugares libres en el centro y eso dificultó a Uruguay. La solución para disimular la falta del último pase fue el tiro de larga distancia. Precisamente De la Cruz fue el primero en hacerlo, a los 23, luego de sacarse uno de encima tirándosela por un lado y yendo por otro, pero se la atajó el arquero. Otra clara, al final del primer tiempo, fue un latigazo desde el borde del área de Schiappacasse. En esta ocasión fue el palo el que evitó el gol celeste.

El “no supo” refiere a que Uruguay jugó con uno más desde que expulsaron al autor del penal y tampoco le encontró la vuelta. Si bien adelantó un poco las líneas, la selección celeste volvió a no tener claridad en el último pase y en la definición. Para peor, a lo último, a puro impulso, Venezuela se acercó y podría haber llevado el partido si no fuera porque Bentancur la sacó de la línea cuando prácticamente era gol en los minutos finales.

Hoy el grupo B descansa y mañana retoma la actividad. El partido que abrirá la jornada será a las 19.00 entre Perú y Bolivia, mientras que el cierre, a las 21.15, será el clásico del Río de la Plata entre celestes y argentinos. Imperdible.

Hoy se jugará la segunda fecha del grupo A. A las 19.00 se enfrentarán Brasil y Chile. Mientras los norteños lograron los tres puntos en la primera fecha, los chilenos debutan tras su fecha libre. Luego jugarán Ecuador y Colombia. Paraguay, por su parte, será el que cumpla con la fecha libre correspondiente.