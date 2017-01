Wanderers busca pasar de fase en la Copa Libertadores

Con un resultado 3-2 adverso, Montevideo Wanderers recibe hoy a las 19.15 en el estadio Centenario a Universitario de Sucre, partido revancha de la llave 1 de la primera fase de la Copa Libertadores de América. Casi nada. Casi todo.

Ganar o ganar. No le queda otra cosa al bohemio para clasificarse. Lógico, los dos goles que metió en Bolivia dan cierto hándicap por si la victoria que consigue es de un gol de diferencia. Más claro: si Wanderers gana por dos goles o más, pasa; si lo hace 1-0 o 2-1, también gana la serie; el único resultado que implicaría un empate y exigiría una definición por penales es un triunfo del bohemio 3-2; mientras que cualquier otro resultado le daría la clasificación a Universitario.

Jorge Giordano, entrenador de Wanderers, no dio pistas de cómo entrará jugando, pero declaró que seguramente repita el equipo: Ignacio de Arruabarrena estaría en el arco; Mauricio Gómez como lateral derecho, Emiliano Díaz y Diego Barboza al centro, más Martín Rivas por la izquierda formarían la línea defensiva; en el medio repetirían Matías Santos, Adrián Colombino e Ignacio González, mientras que en la ofensiva estarían Manuel Castro, Rodrigo Rivero y Sergio Chapita Blanco. Giordano tendrá todos los jugadores a la orden, porque no tuvo expulsados en Sucre y porque se recuperó el zaguero Gastón Bueno. En este último caso será decisión del entrenador confirmar o no a Bueno entre los convocados.

El director técnico de Universidad de Sucre, Javier Vega, piensa una variante de esquema. Según dijo a la prensa de su país, quitará un delantero y reforzará la mitad de la cancha con un volante de marca.

¿Será otra vez Bolivia? Wanderers ya sabe que si logra avanzar a la segunda ronda el rival será The Strongest, el tigre boliviano, campeón del Apertura 2016. A diferencia de lo ocurrido en la primera fase, si Wanderers pasa jugará primero de local y definirá en la altura de La Paz. Que así sea.

Por ventanilla

La directiva de los del Prado determinó los precios de las entradas para esta nochecita: la tribuna Olímpica tiene un costo de $ 250 las generales y $ 180 para socios de Wanderers, pero también para todos los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y los del básquetbol; mientras que la tribuna y platea América cuesta $ 300 y $ 200. Los menores de 12 años entrarán gratis en todas las localidades, acompañados por un mayor.

Otros nenes

La primera fase de la Libertadores se cerrará hoy con otros dos partidos. En Ecuador, más precisamente en el estadio Rumiñahui, Independiente del Valle, vigente vicecampeón del torneo, recibirá al Deportivo Municipal peruano a las 21.15. Los ecuatorianos tienen grandes chances de clasificarse luego de haber ganado el partido de ida 1-0 en Perú. Quien avance en la eliminatoria se cruzará en la fase 2 de la copa con Olimpia, de Paraguay.

Un rato después, a las 21.45, el Táchira venezolano será local frente a los paraguayos de Deportivo Capiatá. El partido se disputará en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal. Capiatá llega a el cruce tras imponerse en la ida 1-0. El que gane la serie tendrá como rival en la siguiente fase a Universitario, de Perú.

Entre las ocho llaves de la segunda fase de la Libertadores, el uruguayo que está seguro es Cerro. El albiceleste, que ya dejó el estadio Luis Tróccoli con la iluminación apta para recibir una vez más un partido internacional, debutará como local el martes a las 20.00 con Unión Española, de Chile.