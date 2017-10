Cristiano Ronaldo premiado por la FIFA

El portugués Cristiano Ronaldo se hizo acreedor del premio The Best, entregado por la FIFA, que lo distingue como el mejor jugador del mundo en la temporada 2016-2017. En el acto celebrado en el London Paladium de la capital inglesa, el delantero lusitano recibió el premio de manos del argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Ronaldo, dos de los más ilustres ex jugadores que se hicieron presentes en el evento.

La elección del premio se lleva a cabo mediante una votación en la que participan los capitanes y directores técnicos de todas las selecciones del mundo, además de representantes de la prensa. El portugués fue el más votado por segundo año consecutivo; segundo en la votación, obviamente, finalizó el argentino Lionel Messi y tercero quedó el brasileño Neymar. En el acto se realizaron también otras premiaciones, como la de mejor director técnico, que ganó el francés Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid.

Tras el evento, como es habitual, se divulgó el detalle de los votos. Así se pudo saber que el capitán uruguayo Diego Godín votó como mejor jugador del mundo a Luis Suárez, como segundo mejor al francés Antoine Griezmann, su compañero en Atlético de Madrid, y en tercer lugar a Messi. Washington Tabárez, por su parte, eligió como mejor jugador al portugués, segundo a Messi y en tercer lugar a Suárez.