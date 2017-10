El catalán Piqué fue insultado y abucheado en el entrenamiento de la selección española

Un momento sumamente desagradable, aunque previsible, se vivió ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, el predio habitual de entrenamiento de la selección española. El zaguero Gerard Piqué –de conocida militancia por la causa catalana y que el domingo hizo fuertes críticas al presidente Mariano Rajoy y a su gobierno por la represión que se registró en el marco del referéndum de Cataluña– fue insultado y abucheado por cerca de un millar de personas que se acercaron hasta el lugar expresamente para ello. “Piqué, cabrón, España es tu nación” y “Piqué, cabrón, deja la selección” fueron dos de los cánticos que se entonaron con más frecuencia contra el defensa central de 30 años, que el domingo había declarado que no tenía problemas en dejar de jugar en la selección española si su presencia molestaba. Además, algunos aficionados habían colocado pancartas con mensajes ofensivos contra el jugador, pero estas fueron retiradas por efectivos de la Guardia Civil, que realizaron un operativo en el lugar previendo situaciones como las que posteriormente se produjeron. Los insultos continuaron en forma casi continua durante los 23 minutos que Piqué permaneció en la cancha, y los cánticos fueron variando a “No nos engañan: Cataluña es España” y “Viva la Guardia Civil”. Desde hace un tiempo, cada vez que la selección española juega como local fuera de Cataluña son frecuentes los silbidos cada vez que Piqué toca la pelota.

Ninguno de los compañeros de Piqué habló con la prensa luego del entrenamiento de ayer, pero sí lo hizo el director técnico de la selección, el vasco Julen Lopetegui, quien afirmó que “el compromiso de Piqué con la selección es bárbaro”. “No veo por qué no tengo que traer a alguien que está en disposición de venir. No vamos a mirar más allá. No es fácil la situación, pero hay que priorizar que somos entrenadores de fútbol”, agregó, y concluyó sus declaraciones diciendo que “todos debemos echar un poco de agua fría a tanta agua hirviendo, para que la cordura vaya ganando espacio”.

Los dos próximos partidos de la selección española por las Eliminatorias podrían ser los últimos de Piqué con la camiseta de la selección, con la que fue campeón en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y de la Eurocopa de 2012 disputada en Polonia y Ucrania. El viernes, el equipo español enfrentará a Albania en el estadio José Rico Pérez de la ciudad de Alicante, donde podría asegurarse su pasaje al Mundial de Rusia. En el cierre del grupo, el equipo de Lopetegui jugará el lunes con Israel en el estadio Teddy de Jerusalén.