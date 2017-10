Equipos femeninos de Nacional y Peñarol salieron 0-0 en un partido de escasa emotividad

Fue un partido anodino el clásico entre Nacional y Peñarol jugado ayer después de varias postergaciones en el Parque Méndez Piana. Fue una lástima, porque, más allá del entusiasmo y las ganas que prácticamente todas las jugadoras pusieron en el partido que más esperan, poco pasó en la cancha.

La jugada más emotiva fue la que sucedió a los 20 minutos, cinco después de la salvada de la siempre solvente golera aurinegra Sofía Olivera ante la impetuosidad atacante de Lucía Cappelletti. Edrit Viana amagó para acá primero, para allá después, logró el claro y tiró sobre la marca cercana. Pegó en una mano. Fue más un accidente que una falta. Y la árbitra Nohelia Giacomazzi cobró el tiro penal contra Nacional. La misma Edrit se hizo cargo y regaló la pelota para que se luciera la ya consolidada arquera tricolor Fernanda Iglesias.

Poco más destacable sucedió en el primer tiempo. La crónica debe decir que a los 30 minutos la delantera central tricolor, la corpulenta Martina González, quedó golpeada y con el rostro lastimado. En su lugar entró Naiara Ferrari, que cambió el esquema táctico que devino del 3-3-1-3 inicial (ver “detalles”) al 4-2-2-2, ya que ella por la derecha y Valeria Colman por la izquierda quedaron haciendo los enlaces externos, y Paz Vila –quien acertó muy poco en sus dos ubicaciones– pasó a jugar como centrodelantera.

El segundo tiempo comenzó con más vigor de los dos lados, pero no demoró en volver al ritmo anodino del primero. Y aquí se usa el adjetivo que define un encuentro, del que se esperaba mucho más, no por afán de usar el efecto de la reiteración, sino por no encontrar otro que lo defina de mejor manera. Volvió el partido anodino, es decir, un partido que careció de gracia o interés.

Excepciones a ese estado de cosas hubo pocas. Keisy Silvera –mal ubicada sobre los extremos cuando su habilidad influye mucho más por zonas centrales– cabeceó contra un parante cuando tuvo una única falla la golera de Peñarol. A los 41’, un tiro de Adriana Castillo cruzó frente al arco y Melissa Molina no alcanzó a empujarla del otro lado. A los 44’, Viana lo tuvo para liquidarlo, pero, obligada, le dio de zurda y su tiro fue alto.

En el cero redondo del encuentro entre dos favoritos al título,los que salieron ganando fueron, fundamentalmente, Colón y River Plate, que también son favoritos.

El breve y desparejo Clausura de siete clubes tiene, ahora, a Colón, con 7 puntos (en tres partidos); a River y Peñarol, con 4 (en dos partidos); a Línea D –que ayer goleó a Wanderers 8-0–, también con 4 (en cuatro partidos); a Nacional, con 3 (en tres partidos); cierran Canelones, con 1, y Wanderers, con 0.

Detalles Parque Méndez Piana

Nacional (0): Fernanda Iglesias; Florencia Garrido, Romina Soravilla, Jessica Kirchnitz; Ximena Velazco, Sabrina Soravilla, Valeria Colman; Paz Vila (79’ Melissa Molina); Keisy Silvera, Martina González (30’ Naiara Ferrari; 46’ Carina Felipe) y Lucía Cappelletti (63’ Adriana Castillo). Suplentes: Rahinelly Pereira, Fernanda Landaco, María Ordeix. DT: Sergio Bustamante.

Peñarol (0): Sofía Olivera; Érika Podestá; Fátima Rivero, Daiana Farías, Verónica Legelén; Florencia Vicente (63’ Denisse Dufau), Jemina Rolfo; Stéfany Suárez, Belén Yuvet; Lourdes Viana (62’ Carolina Rodríguez) y Edrit Viana. Suplentes: Agustina Caraballo, Alejandra García, Ana Castro, Rossana Llanes, Silvia Budes. DT: Daniel Pérez.