Esta noche empiezan las semifinales de la Copa Libertadores y los cuartos de final de la Sudamericana

Hoy a las 19.15, River Plate y Lanús jugarán en el estadio Monumental de Buenos Aires el partido que pondrá en marcha las semifinales de la Copa Libertadores de América. Millonarios y granates aprovecharon la ausencia de fútbol el fin de semana por las elecciones legislativas y se enfocaron de lleno en el partido de esta noche, que tendrá su revancha la semana que viene en la cancha de Lanús.

El director técnico riverplatense, Marcelo Muñeco Gallardo, no confirmó el equipo que comenzará jugando hoy, pero en la convocatoria figuran los dos uruguayos que, actualmente, integran el plantel, el ex lateral volante danubiano Marcelo Saracchi y el ex liverpoolense Nicolás de la Cruz. Los otros dos compatriotas en el club millonario no están jugando: el volante Camilo Mayada, porque está suspendido hasta el año que viene por un resultado de doping positivo, y el delantero Rodrigo Mora, porque se está recuperando de una compleja operación de cadera, que lo mantendrá durante un buen tiempo fuera de las canchas. En Lanús esta noche estará en la cancha Alejandro Silva, titular indiscutido en la formación que dirige Jorge Almirón.

El duelo entre argentinos será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y tendrá la particularidad de que se empleará por primera vez en un encuentro oficial organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol el sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR, por sus siglas en inglés).

La otra llave semifinal de la Libertadores comenzará a disputarse mañana en el estadio Isidro Romero Carbo de la ciudad de Guayaquil, donde el Barcelona que dirige Guillermo Almada recibirá a Grêmio de Porto Alegre.

Por otra parte, esta noche empezarán a disputarse los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el partido que jugarán Libertad de Paraguay y el Racing Club de Avellaneda a las 21.45 en el estadio Nicolás Leoz de la capital paraguaya. Mañana, los cuartos de final proseguirán con dos partidos: en el Defensores del Chaco asunceño el Nacional paraguayo recibirá a Independiente de Avellaneda a las 21.15, en tanto que en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro se enfrentarán los tradicionales rivales cariocas, Fluminense y Flamengo. Este encuentro empezará a las 22.45 de Uruguay, porque en Brasil desde hace algunas semanas rige el huso horario de verano.

La última serie de cuartos de final comenzará el jueves en Recife, donde el Sport local recibirá a los colombianos de Junior de Barranquilla, equipo que es dirigido por el uruguayo Julio Avelino Comesaña.