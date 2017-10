Esta semana puede ser clave en el conflicto entre los futbolistas y la directiva de la Mutual

Anoche, al cierre de esta edición, los futbolistas que integran el colectivo Más Unidos Que Nunca (MUQN) estaban reunidos para decidir qué planteamientos se realizarán y qué posturas se tomarán a corto plazo con respecto al conflicto que mantienen con la actual Comisión Directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

En estas horas que pasaron y en el marco de un cuadro de incertidumbre general, muchas voces se refirieron al tema, pero recién hoy de tarde habrá novedades de lo que conversaron los futbolistas ayer. En función de lo que los jugadores hayan decidido, se podrá tener un panorama más claro de hacia dónde va el conflicto.

La toma de decisiones que se ha empleado en la interna del movimiento MUQN siempre ha sido la misma, o por lo menos han tratado de que así sea: reunión entre delegados y capitanes de cada club y comunicación posterior de esos representantes a sus planteles, en la mañana de entrenamiento. Podemos estimar que eso pasará hoy. La discusión de ayer estuvo enmarcada en un contexto particular. Este que pasó fue el primer fin de semana sin fútbol de la Primera División y la Segunda División Profesional. El paro de los jugadores se hizo sentir y se empezó a hablar hace unos días de un mediador. El nombre que circuló fue el de José Mujica, ex presidente de la República, quien recibió el viernes en su chacra a algunos representantes de MUQN, les dio su opinión y habló de sus experiencias políticas. No trascendieron más detalles de esa reunión, en la que también participó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez.

“Hay un consenso general de que hay que adelantar las elecciones de la Mutual. El tema es buscar una salida en la que no haya ni vencidos ni vencedores”, le dijo el diputado Luis Gallo a la Sport 890. Gallo es uno de los integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes y su nombre estuvo en el candelero en los últimos días porque fue él, a título personal, y no la comisión, quien solicitó a Enrique Saravia y al abogado de la Mutual, Eduardo Sassón, que no citaran el jueves la asamblea pedida por MUQN. Al parecer, la intención de Gallo era acercar a las partes durante el fin de semana. Esto, como es sabido, no estuvo ni cerca de suceder, por lo que el propio legislador se comunicó con Saravia y Sassón en la noche del domingo para pedirles que convoquen la asamblea. Pero más allá de las conversaciones de agentes externos al conflicto, para que se encuentre una solución hay que dejar que los pasos los den los futbolistas y la Mutual. Claro está que esto no parece fácil, porque a pesar de que desde las dos partes declaran públicamente estar “abiertos al diálogo”, los hechos han marcado lo contrario de un año a esta parte. Para empezar a hablar, según han expresado algunos futbolistas, como es el caso del zaguero Andrés Lamas, de Defensor Sporting, en primer lugar la Mutual tendrá que retirar la denuncia penal que les hizo en febrero a cinco futbolistas asociados al gremio: Diego Scotti, Santiago López, Michael Etulain, Pablo Castro y Matías Pérez. “Yo no quiero hablar del diputado Gallo. Prefiero no hablar de él porque su accionar no creo que esté ayudando, pero no quiero decir más nada”, declaró el capitán violeta ayer al programa Derechos exclusivos, de Radio Uruguay.

Esperando

Otro elemento que se sumó en las últimas horas fue la intimación presentada el viernes por los jugadores de MUQN a la AUF acerca del uso de sus derechos de imagen.

Esto generó molestia en otro de los actores no protagónicos de este conflicto que tiene paralizado al fútbol uruguayo: los clubes de Primera y Segunda División. Por ahora las posiciones de las instituciones son diversas, pero en todas el común denominador es la inquietud acerca de cuándo se reanudará la disputa de los torneos. Cuando ya pasó un fin de semana sin partidos en Primera y Segunda División, parece poco probable que haya actividad el fin de semana que viene, lo cual, además, empezaría a ahondar un problema ya existente: el calendario se va a seguir apretando y las fechas disponibles para jugar cada vez serán menores.

Si bien por ahora no se maneja con mucha fuerza porque aún hay tiempo, una posibilidad es que los torneos no finalicen, decisión que puede ser tomada únicamente por la Asamblea de Clubes, que es el órgano máximo de decisión de la AUF. Además de la resolución del campeonato, habría que decidir las clasificaciones a las competiciones internacionales, además de los descensos.

El tema sería altamente complejo y podría acarrear consecuencias directas en las competencias programadas para el año que viene.