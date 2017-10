Hoy arranca la tercera fecha de la LUB

Esta noche, con dos encuentros, se pondrá en marcha la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

A las 21.00 Welcome recibirá a Nacional, que el martes logró una gran victoria sobre Defensor Sporting 89-67, y a la misma hora Malvín, en su cancha, enfrentará a Larre Borges. Los azules arrancaron muy mal el torneo acumulando dos derrotas seguidas, e irán por la recuperación ante los aurinegros, que llegarán al duelo de esta noche entonadísimos luego del notable triunfo que consiguieron el lunes sobre Aguada 67-63. Esta nueva fecha de la LUB seguirá mañana con tres partidos, entre los que sobresale el clásico que disputarán Aguada y Goes a las 20.15 en el Palacio Peñarol, juego que será televisado. Luego, a las 20.30, el único líder del campeonato, Biguá, recibirá en Villa Biarritz a Urunday Universitario, en tanto que Defensor Sporting y Olimpia jugarán en la cancha de Welcome.