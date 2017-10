Hoy y el jueves las juveniles uruguayas jugarán amistosos con Bolivia

Selecciones uruguayas de fútbol femenino disputarán dos partidos amistosos internacionales con la sub 20 de Bolivia. El primer enfrentamiento tendrá lugar hoy a las 16.15 en el Parque Capurro; el segundo, el jueves a las 15.45 en el Complejo Celeste. Será la primera vez que jugadoras que integran la preselección sub 17, que entrena desde hace meses con vistas a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo en Uruguay en noviembre del año próximo, hagan una presentación pública enfrentando a una representación extranjera.

En efecto, el director técnico Ariel Longo resolvió poner el jueves, en la revancha con las bolivianas, una formación estrictamente sub 17. Se busca darle a este plantel, a poco más de un año de su gran objetivo, una primera y exigente prueba internacional de las que no abundan en el fútbol femenino. En el espectáculo de esta tarde, al que se podrá asistir de forma libre y gratuita, el equipo uruguayo estará conformado por una mezcla de jugadoras de las selecciones sub 20 y sub 17.

La sub 20 se prepara para el Campeonato Sudamericano que tendrá lugar en Ecuador en enero, certamen en que estarán en juego dos cupos para la Copa del Mundo que se disputará en Francia. Por su parte, la sub 17 se prepara para las competencias que afrontará en 2018: la Copa Mundial de la FIFA sub 17 que se desarrollará en Uruguay en el mes de noviembre y el Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Argentina en marzo.

A corregir

Por último, es preciso hacer dos observaciones críticas, escuetamente y a cuenta de más. Por un lado, una prevención: es esperable que la decisión de mezclar jugadoras sub 20 con sub 17 –más allá que, obviamente, estas últimas son, también, sub 20– para jugar hoy con las bolivianas no se traslade al Sudamericano que se jugará en menos de tres meses, ya que sería un facilismo y un grave error. En Uruguay no estamos en condiciones de dar tres años de ventaja en el ámbito del fútbol femenino; es más, seguramente ningún país lo esté y, en definitiva, nadie lo hace. A un torneo internacional hay que concurrir con la mejor representación posible. Como excepción podrán participar jugadoras de 20, 19 y 18 años, y una, dos o tres, de condiciones excepcionales, de menos edad, pero no más. La otra observación surge al revisar el listado de jugadoras que se dio a conocer. Alarma la poca presencia de jugadoras que se desempeñan en selecciones y clubes del interior del país. La única excepción son tres muchachas del club Palmirense, aunque hay otras jugadoras del interior que ya fueron reclutadas por clubes que juegan en el ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La mayoría de los antecedentes, sobre todo en la categoría sub 17, indican que en las selecciones nacionales de esa edad la presencia de jugadoras de ese origen fue aproximadamente de 50%. Algo está faltando en cuanto a observación y reclutamiento en ese sector: ellas también son uruguayas.