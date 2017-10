Jugadores mantienen paro; Mutual llamará a asamblea pero recién fijará la fecha mañana y el fin de semana no habrá fútbol

Diversas repercusiones y movimientos en todos los niveles generó la medida de paro tomada la noche del lunes por los jugadores nucleados en el colectivo Más Unidos Que Nunca (MUQN).

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que preside Wilmar Valdez, decidió convocar en forma urgente una reunión de los presidentes de los clubes de Primera División, que se llevó a cabo anoche en la sede asociacionista de la calle Guayabos.

En este encuentro los clubes decidieron por unanimidad mantener la fijación de la octava fecha del Torneo Clausura para el fin de semana. El presidente de Liverpool, José Luis Palma, quien fue el vocero del encuentro, agregó que en caso de que el paro de los jugadores efectivamente se realice, el lunes habrá una nueva asamblea en la AUF en la que se analizarán las medidas que tomarán los clubes. “Nosotros estamos afuera del conflicto, no tenemos nada que ver”, concluyó el mandamás negriazul. La resolución de los clubes de mantener la fijación abre una puerta a eventuales sanciones a los jugadores en caso de que mantengan la medida.

Paralelamente, a nivel político el tema también tuvo su rebote. La Comisión de Deporte del Parlamento decidió mediar entre los jugadores disidentes y la actual directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y citó a las dos partes para una reunión que se celebrará mañana de tarde en el Palacio Legislativo. Según dijo a Subrayado el diputado Luis Gallo, se decidió convocar a las partes para “escuchar de primera mano” la posición de cada uno “e intentar juntos buscar una solución”, aunque los encuentros con los representantes de los dos sectores se realizarán por separado.

En la mañana, previo a que se conociera esa noticia, Juan Castillo, ex director de Trabajo, ex presidente de Rampla Juniors y actual secretario general del Partido Comunista del Uruguay, en conversación con el programa De diez a doce, de Radio Uruguay, hizo saber que está dispuesto a mediar entre los futbolistas y la comisión directiva de la MUPF: “Acá hay un único problema que tiene dos versiones: lo que hay que hacer es conversar mucho, licuar mucho el tema. Creo que hay que buscar el gris y, si no hay, hay que inventarlo”, afirmó Castillo.

El grupo de jugadores agrupados por fuera de la MUPF difundió ayer en las redes sociales dos comunicados. En el primero se detallan las razones del paro; en el segundo, el pedido formal de asamblea, que fue recibido y sellado por la Mutual. “Desde un comienzo nuestra intención fue recorrer el camino del diálogo en la interna de nuestra institución; como eso no fue posible, se recurrió al Ministerio de Educación y Cultura y posteriormente al Poder Judicial”, dijeron. Los futbolistas plantaron bandera y le pasaron la pelota a la Mutual: “La Comisión Directiva tiene en sus manos evitar que se perjudique el normal desarrollo de la actividad profesional oficial, así como seguir ocasionando graves perjuicios a sus propios asociados y a las familias que dependen de nuestro fútbol”.

Según afirmaron en la noche del lunes, cuando tomaron la decisión de paralizar sus actividades, los jugadores no participarán en los torneos oficiales de la AUF mientras no se lleve a cabo la asamblea extraordinaria que solicitaron.

La etapa de la Segunda División Profesional que debía disputarse esta tarde fue suspendida, pero la octava fecha del Torneo Clausura del fin de semana sigue fijada, aunque no se disputará, según aseguraron a la diaria fuentes de la Mesa Ejecutiva de Primera División. En el segundo comunicado ya mencionado, el colectivo de jugadores hace extensivo el pedido formal para que se lleve a cabo una asamblea, presentado ayer de mañana en la Mutual.

Los jugadores, amparados en el artículo 23 del estatuto, solicitaron una asamblea extraordinaria con el siguiente orden del día: “remoción de todos los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Directiva” y “remoción de todos los titulares y suplentes de la Comisión Fiscal”. Además, plantean la designación de una nueva Comisión Directiva, “integrada por cinco miembros titulares y suplentes, la que tendrá como principal cometido convocar a una asamblea general extraordinaria en un plazo mínimo de 15 días, a los efectos de dar comienzo al proceso eleccionario y asimismo dar inicio a las tratativas para la realización de una auditoría”.

Ayer de noche la directiva de la Mutual se reunió en su sede de la calle Rivera y accedió a la solicitud de asamblea, aunque al entender que el tema no es grave y urgente tiene un plazo de 30 días para convocarla y, según se supo, recién mañana la fijará.

Ademar Martínez, futbolista de El Tanque Sisley e integrante del colectivo MUQN, charló con la diaria y dijo: “Nuestro camino está emprendido, sabemos a dónde vamos. Ya tomamos la decisión más fuerte que podíamos tomar. Nadie quiere no jugar al fútbol, es una medida de fuerza para lograr lo que queremos”. Sobre la posibilidad de que los clubes sancionen a sus futbolistas con un descuento de sus sueldos, Martínez expresó: “Nos pagaron dos subsidios y nada más. Estamos habilitados para jugar, pero no estamos al día. Yo tengo una postura personal: en esta lucha, y con lo que se quiere lograr, algo se pierde. Esperemos que no se llegue a eso, pero es el costo que tenemos que pagar, a futuro va a ser mucho más que un descuento de sueldo. Y claro que tengo en cuenta que hay compañeros que realmente necesitan el dinero”. El club fusionado está muy ligado a Enrique Saravia, la Mutual y específicamente a Tenfield: “Nadie se nos acercó a hablar. En etapas previas sí se hablaba de sanciones, de rescisiones de contrato, pero ayer nadie se arrimó a hablar”.

Ahí viene el indio

Héctor Indio Morán, ex futbolista de Nacional y la selección uruguaya de fútbol y actual coordinador deportivo de la Mutual, se refirió al tema y expresó su parecer en un par de medios de comunicación. Si bien charló de mañana con Federico Buysan en Sport 890 con un tono moderado, con el paso de las horas se fue engranando y en La oral deportiva, programa que se emite a mediodía en la radio Universal, tuvo su momento de más dureza con respecto al conflicto que determinó la suspensión de las actividades. “Hay que ver en qué fecha les damos la asamblea, y hay que ver qué pasa en esa asamblea, porque hay un montón de jugadores que están a favor de esta directiva. Pero para este viernes no se la vamos a dar ni en pedo. Tenemos que ver bien los estatutos y manejarnos bien, y para eso tenemos asesores legales. Queremos que esto se solucione porque de acá sale perjudicado el fútbol”, dijo. “Si estuviera vivo, Obdulio Varela los cagaría a patadas en el culo a todos juntos. La Mutual es muy grande y estos muchachos están dañando a la institución. La Mutual no es Saravia. Cuando se les dio los derechos de imagen la Mutual quedó en cero, sin ingresos, y ellos no pudieron negociar sus derechos de imagen. Si están más unidos que nunca, ¿por qué no se asocian [Diego] Lugano, [Diego] Godín y [Luis] Suárez a este paro?”, agregó.