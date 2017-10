La actividad basquetbolera continúa esta noche

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) comenzará esta noche con la octava fecha, denominada “Adolfo Medrick (campeón sudamericano 1997)”, de la primera rueda del Torneo Apertura. Hoy se jugarán dos encuentros, mañana habrá tres partidos, y la etapa se cerrará el sábado con un único cotejo.

Esta noche, a las 20.30, Larre Borges recibirá a Bohemios en el gimnasio Romeo Schinca de los aurinegros de la Unión, y Olimpia recibirá a Nacional en la cúpula de Colón. Mañana a las 20.30, los estudiosos de Urunday Universitario recibirán a Trouville en su cancha del Prado. A la misma hora, Goes se enfrentará a Hebraica y Macabi en la cancha de Larre Borges –los misioneros fueron sancionados con tres cierres de cancha–, y a las 21.15 se enfrentarán Aguada y Welcome en el Palacio Peñarol, en el partido que será televisado. Si bien no es un clásico, este cruce se ha convertido, desde principios de este siglo, en un partido con mucha rivalidad, por definiciones de campeonatos y por la relación conflictiva entre ambas hinchadas. Si bien está fijado para las 21.15, el horario podría modificarse, lo que dependerá de la televisación de la selección uruguaya de fútbol 7, que está jugando el Mundial en Guatemala.

La octava etapa de la LUB se cerrará el sábado a las 20.15 con el partido entre Malvín y Defensor Sporting en la cancha de los playeros, encuentro que también será televisado. Biguá tendrá fecha libre. La semana que viene, la actividad proseguirá entre lunes, martes y jueves, con la disputa de la novena fecha y de algún partido atrasado.

Entre lunes y martes se jugó la séptima fecha, que tuvo triunfos de Hebraica y Macabi, Urunday Universitario, Trouville, Defensor Sporting, Malvín y Welcome. Los macabeos derrotaron a Larre Borges 96-76 en la cancha de Tabaré; Urunday visitó a Bohemios en Pocitos y le ganó 77-72; los rojos de Pocitos, como locatarios en la cancha de Cordón, le ganaron a Olimpia 80-78; y Defensor Sporting, en la cancha de Welcome, derrotó a Aguada 86-75. La etapa se cerró con las victorias de Malvín sobre Biguá y de Welcome sobre Goes.

Una mala

Ayer se confirmó que Mauro Zubiaurre, de Urunday Universitario, reservado en la lista de 24 jugadores de la selección uruguaya, sufrió una “rotura de ligamentos cruzados y lateral”. La Federación Uruguaya de Basket-Ball (FUBB) anunció en su cuenta de Twitter que el reemplazante será Andrés Dotti, de Defensor Sporting. Esta lista de reservados de Marcelo Signorelli, el entrenador celeste, es para comenzar a entrenar para los partidos de Eliminatorias que la selección jugará con Panamá el 23 de noviembre en el Palacio Peñarol, y con Paraguay, tres días después, en Asunción. En el grupo también está Argentina, rival que Uruguay enfrentará en Mar del Plata el 23 de febrero.

Con respecto a la AmeriCup que se disputó en Montevideo, hay varias novedades, como la inclusión de Gustavo Panchi Barrera y Santiago Pepo Vidal. Las prácticas se llevarán a cabo desde el viernes 17 de noviembre, y la lista definitiva de 12 jugadores se anunciará un día antes del primer partido, el miércoles 22 de noviembre. Los reservados son los bases Santiago Vidal (Regatas Corrientes, Argentina), Jayson Granger (Baskonia, España), Luciano Parodi (Weber Bahía, Argentina), Gustavo Barrera (Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Argentina), Andrés Dotti (Defensor Sporting), Hernán Álvarez (Biguá) y Joaquín Rodríguez (Aguada); los ayuda base Demian Álvarez (Aguada), Bruno Fitipaldo (Sidigas Avellino, Italia), Salvador Zanotta (Hebraica y Macabi), Facundo Medina (Hebraica y Macabi) y Federico Pereiras (Aguada); los aleros Rodrigo Brause (Biguá), Emiliano Serres (Malvín), Sebastián Vázquez (Goes) y Juan Ducasse (Lee Academy, Estados Unidos); los ala pivots Hernando Cáceres (Trouville), Gonzalo Iglesias (Weber Bahía, Argentina), Mathias Calfani (San Lorenzo, Argentina), Sebastián Izaguirre (Hebraica y Macabi) y Nicolás Borsellino (Biguá); y los pivots Kiril Wachsmann (Defensor Sporting), Esteban Batista (Welcome) y Hátila Passos (Malvín). Para que el brasileño Passos pueda integrar la celeste y posteriormente, si se confirma su citación, jugar para Uruguay, se deben realizar algunas gestiones, porque ya jugó con la selección brasileña y debe terminar los trámites de su nacionalización uruguaya en tiempo y forma.