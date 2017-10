Las Eliminatorias sudamericanas se definirán el martes

Los resultados de ayer por la penúltima fecha de las Eliminatorias dejaron el panorama muy abierto y todo se definirá en la etapa final del martes.

Chile fue el gran ganador de la fecha, ya que con su triunfo 2-1 sobre Ecuador en Santiago quedó tercero por saldo de goles, aunque en la fecha final tendrá un más que difícil partido con Brasil en San Pablo. Ayer los trasandinos empezaron ganando con un gol de Eduardo Vargas a los 22 minutos, pero cerca del final, a los 83, Romario Ibarra marcó el empate para los ecuatorianos; sin embargo, casi enseguida y luego de una mala salida de los visitantes, Alexis Sánchez marcó el 2-1 que valió el triunfo y la eliminación de Ecuador.

En la Bombonera porteña Argentina no pudo sacarse de arriba a sus fantasmas y empató sin goles con Perú, resultado que lo dejó en la sexta posición de la tabla y que lo obliga a ganarle en Quito el martes a Ecuador para poder llegar a Rusia, o al menos acceder al repechaje con Nueva Zelanda. El equipo albiceleste fue superior a los peruanos durante la mayor parte del encuentro, pero malas definiciones, falta de liga y una soberbia actuación del arquero Pedro Gallese dejaron a los argentinos sin la posibilidad de gritar el gol que hubiera sido un desahogo enorme en este momento de extrema tensión. De todas maneras, la noche podría haber tenido un final aun peor para nuestros vecinos, porque en la última ju- gada del partido un notable tiro libre del gran delantero peruano Paolo Guerrero encontró como respuesta una igualmente notable atajada de Sergio Romero, que valió el empate y evitó una tragedia deportiva en el sur de Buenos Aires.

La de ayer también fue una noche de emociones fuertes en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, donde Paraguay consiguió una enorme victoria 2-1 sobre Colombia, que reavivó las chances guaraníes de llegar al Mundial ruso.

El partido, áspero y disputado, recién tuvo su primer gol a los 80 minutos, cuando Radamel Falcao García adelantó a los colombianos, que ganando se aseguraban la clasificación al Mundial. Pero la enorme euforia que envolvió por unos minutos al caliente estadio barranquillero se transformó en angustia por los goles paraguayos, obtenidos en los dos últimos minutos del partido por Óscar Cardozo y Antonio Sanabria.

Colombia pasó de estar casi adentro a tener que pelearla el martes con Perú en Lima, y los paraguayos, que parecían desahuciados, siguen sin estar en zona de clasificación, pero si el martes derrotan a Venezuela en Asunción se van a entreverar en la pelea.

La fecha de ayer se abrió de tarde con el empate 0-0 entre Bolivia y Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El partido fue de baja intensidad porque ninguno de los dos se jugaba nada: los locales están eliminados y los verdeamarelos de Tite desde hace rato tienen asegurado su lugar en el Mundial. En ese marco, los brasileños fueron netamente superiores, no parecieron sentir mayormente los efectos de los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar de la capital boliviana y no se llevaron la victoria por la enorme actuación que tuvo el arquero local, Carlos Lampe, que tuvo no menos de cuatro intervenciones notables.