Mutual no fijó asamblea pedida por el movimiento Más Unidos Que Nunca; el conflicto entra en una nueva fase

Mientras se avecina el primer fin de semana sin fútbol debido al paro de jugadores impulsado por el movimiento Más Unidos Que Nunca (MUQN), las instancias para intentar acercar a las partes prosiguen a todo nivel, aunque por ahora el final del conflicto sigue sin parecer cercano. Anoche se esperaba que la directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), que encabeza Enrique Saravia, fijara una fecha para la asamblea solicitada por MUQN, pero no lo hizo. En lugar de eso, la gremial planteó que se abra una instancia de negociación con el movimiento disidente, aunque para ello primero los jugadores deben levantar el paro. La no fijación de la asamblea cayó muy mal en el ámbito de MUQN e, indudablemente, las horas que vienen serán movidas para el entorno del fútbol uruguayo profesional, que se mantiene paralizado y sin vías de solución.

La reunión que la directiva de la MUFP realizó anoche en su sede de la avenida Rivera era esperada con ansias por el entorno del fútbol. Se esperaba que de ella surgiera la fecha para la convocatoria de la asamblea solicitada por el MUQN en el momento de decretar el paro de actividades, el lunes. Pero en vez de eso la MUFP llamó a una instancia de negociación, siguiendo “el pedido de la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes”, afirmó el vocero de la gremial, el abogado Eduardo Sassón. “La idea era fijar una fecha concreta [para llamar a la asamblea], porque tomamos la decisión de llamarla –eso es inequívoco–, pero la comisión nos solicitó que no lo hiciéramos, porque tiene la esperanza de iniciar esta ruta de negociaciones. Estamos abiertos a limar cada uno de los puntos en los que ellos no se sienten representados”, afirmó.

El representante de la MUFP aseguró que la idea de la directiva de Saravia es la de negociar, tomando como referencia una “hoja de ruta” que les fue entregada a los representantes del MUQN durante el encuentro que estos mantuvieron ayer de tarde con la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes. Para iniciar estas negociaciones, el MUQN deberá primero levantar el paro. En caso de que el movimiento no acepte levantar el paro y acceder a esta instancia de negociación, recién ahí la directiva de la MUFP fijaría la asamblea solicitada. “Hay que esperar que ellos [los jugadores nucleados en el MUQN] formalmente desconozcan y se nieguen a aceptar nuestra ruta de negociación, y eventualmente se citará a la asamblea. El orden del día será el que solicitaron. Está en el estatuto y se llevará adelante”, concluyó Sassón. Esta situación genera mayor tensión, ya que podría fijarse una eventual asamblea a mediados de noviembre, lo que extendería varias semanas la paralización del fútbol.

Antes que nada

Durante la tarde de ayer, representantes de los dos colectivos enfrentados se reunieron por separado con los integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes. Juan Silva Cerón, integrante del movimiento MUQN, evaluó positivamente la reunión. El ex volante de Rampla Juniors y Peñarol, entre otros equipos, contó a la diaria que encontraron “dentro de la comisión una sensación de que no tenían una idea clara de quiénes éramos, de lo que queríamos, de lo que estamos haciendo y de lo que buscamos”. Silva Cerón, quien además de futbolista es abogado, contó que durante el encuentro “ellos [los integrantes de la comisión] se terminaron enterando de un montón de cosas por las que venimos luchando”. “Les hicimos una cronología bastante extensa de nuestro movimiento, y eso fue positivo. De repente pensaban que éramos unos loquitos sueltos que veníamos de la mano de [Diego] Godín y [Diego] Lugano, y eso no es así. La información que ellos tenían se basaba en versiones de prensa, así que estuvo bueno que tuvieran nuestra versión de primera mano”, afirmó.

Antes de conocer la decisión que de noche tomaría la directiva de la MUFP, Silva Cerón calificó inicialmente el documento presentado de “bastante confuso” y afirmó nuevamente la idea que mantiene el MUQN desde que decretó el paro el lunes: “Lo que me parece más sano es canalizar esto mediante una asamblea”.

Silva Cerón también se mostró escéptico respecto de una posible mediación del ex presidente José Mujica, posibilidad que se barajó ayer a raíz de un pedido que Wilmar Valdez, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), le hizo al dirigente político. “Nosotros no tenemos ninguna información concreta sobre eso. Valdez no se comunicó con nadie del movimiento, ni lo hizo Mujica. Lo único que sabemos de eso es por trascendidos de prensa”.

El diputado Luis Gallo, integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes, señaló luego del encuentro que se fue contento porque vio “ganas de seguir conversando”. “Es una buena señal que hayan venido por propia voluntad, y también el documento de trabajo que presentó la directiva de la Mutual, que será transmitido y discutido [...] peor hubiera sido que llegaran sin ninguna propuesta. Esto abre las puertas a que una de las partes quiera conversar”, dijo.

Pero más allá de las buenas señales percibidas por el legislador, la situación entre las partes enfrentadas parece encaminarse a entrar en un período crítico, ya que por estas horas empezarán a tallar, cada vez más, otros actores implicados en la paralización del fútbol profesional, principalmente los clubes, que ya comunicaron que el lunes se reunirán en la AUF en una asamblea extraordinaria para tratar el tema.