Napoli recuperó la punta de la Liga Italiana tras ganarle al Genoa 3-2

Napoli recuperó el primer puesto de la Liga Italiana al vencer, en calidad de visitante, 3-2 a Genoa ayer en el estadio Luigi Ferraris genovés, en el marco de la décima fecha del torneo. El equipo napolitano comenzó perdiendo, apenas comenzado el partido, pero luego logró dar vuelta las cosas con dos goles del delantero belga Dries Mertens y otro, en contra, del zaguero bosnio Ervin Zukanovic.

Además, ayer Juventus –con el coloniense Rodrigo Bentancur como titular– goleó 4-1 a Spal, Lazio le ganó como visitante 2-1 a Bologna, Roma derrotó 1-0 a Crotone y Milan le ganó 4-1 a Chievo Verona.

Tras esta fecha, Napoli sigue primero con 28 puntos e Inter está segundo con 26. Lazio marcha tercero con 25, al igual que Juventus, y más atrás se ubica Roma con 21. En la próxima etapa, que se jugará entre sábado y domingo, Napoli será local de Sassuolo, Juventus enfrentará a Milan, Lazio visitará a Benevento e Inter visitará a Hellas Verona.

Por otra parte, en Italia continuaron las reacciones luego de las manifestaciones antisemitas del sector más radical de la hinchada de Lazio –de conocida tradición ultraderechista–, que el domingo dejó pegados en los acrílicos de un sector del estadio Olímpico de Roma adhesivos con la foto de Ana Frank con la camiseta de Roma, gesto que le valió la repulsa generalizada de la sociedad italiana.

Ayer, antes de todos los partidos, se hizo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del Holocausto y se entregaron ejemplares del Diario de Ana Frank. Incluso el equipo de Lazio, antes de su partido con Bologna hizo el calentamiento previo luciendo una camiseta que tenía el rostro de Ana Frank. Pero más allá de los gestos, ayer trascendieron declaraciones que dejaron mal parado al presidente de Lazio, Claudio Lotito. El martes, en un acto no coordinado con las autoridades de la colectividad judía de Roma, Lotito, junto a dos jugadores de Lazio y otros miembros del club, colocó una ofrenda floral en la entrada de la sinagoga de la capital italiana. No obstante, ayer la corona de flores apareció tirada en el río Tíber y, según informó la prensa italiana, los autores de la acción habrían sido jóvenes de la colectividad judía, que no creyeron en la sinceridad de la acción tomada por Lotito. En consonancia con esta idea, ayer trascendió un audio publicado en el sitio web del diario Il Messagero, en el que el presidente de Lazio, antes del evento en la sinagoga, se queja por la ausencia de representantes de esa colectividad en el homenaje. “¿Estará el vicerrabino? ¿Sólo estará el rabino? No valen nada estos. El rabino y el vicerrabino están en Nueva York... Bueno, haremos esta parodia”, habría dicho Lotito, quien negó esta versión, más allá de que el audio no deja lugar a dudas.

Más tarde, durante una entrevista con una radio italiana, Lotito aseguró que no espera “ninguna sanción” al club por los hechos, que están siendo investigados por la Federación Italiana de Fútbol. “No espero nada, porque el club no ha hecho nada. Al contrario, hemos puesto en marcha medidas para luchar contra el racismo”, declaró. Además, aseguró que los pegotines “son obra de 15 idiotas que no saben lo que hacen”.