Se levantó el paro de jugadores y el fin de semana habrá fútbol en Primera y Segunda División

En la noche de ayer, luego de una asamblea informativa realizada en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el Consejo Ejecutivo de la entidad, por intermedio de su presidente, Wilmar Valdez, comunicó a los clubes de Primera y Segunda División que el paro de jugadores impulsado por el movimiento Más Unidos Que Nunca (MUQN) fue levantado. Además, se reconoció al colectivo como legítimo ante la AUF “estableciéndose a partir de la fecha un canal de comunicación directo entre ambas partes”.

Así sigue El Torneo Clausura se reanudará el fin de semana con la disputa de la octava fecha, que tendrá cuatro partidos el sábado y cuatro el domingo. En la tarde sabatina, a partir de las 16.30, River Plate enfrentará a Sud América en el Parque Saroldi; en el estadio Suppici de la ciudad de Colonia, Plaza será local ante Juventud; Racing y Rampla jugarán en el Parque Artigas de Las Piedras, a puertas cerradas –los cerveceros tienen una sanción y por ello no pueden ser locales en su cancha–; por último, Liverpool y Nacional se medirán en Belvedere. El domingo habrá tres encuentros a las 16.30: Cerro-Danubio (Tróccoli), Boston River-Wanderers (Nasazzi) y El Tanque Sisley-Fénix (Campeones Olímpicos de Florida), y a las 19.00 la fecha se cerrará con el gran partido que disputarán Peñarol y Defensor Sporting en el estadio Campeón del Siglo. En el Clausura marcha primero Peñarol con 21 puntos, Defensor está segundo con 19 y Boston River se ubica tercero con 14. En la Tabla Anual va primero Defensor con 72 unidades, lo siguen Peñarol con 65 y Nacional con 64. De acuerdo con el cronograma establecido por la Mesa Ejecutiva de Primera División de la AUF, a partir del fin de la semana que viene las etapas del Clausura se jugarán sucesivamente entre los fines de semana y los miércoles, para poder cumplir con los plazos establecidos.

Todo empezó hace un año, cuando los futbolistas del medio local, los que vemos todos los fines de semana en la A, en la B –e incluyo a la C, porque los que juegan en esa divisional también son futbolistas, más allá de que no integren la Mutual–, a instancias de los referentes de la selección uruguaya de fútbol, se levantaron, se “despertaron”, como ellos mismos expresaron. La primera lucha correspondía a los derechos de imagen, a “reestructurar y profesionalizar la relación de imagen con la AUF”, escribían en el texto, que proseguía con el pedido de “dignidad, transparencia y respeto por la gente” y por el futbolista. Ellos levantaron la bandera y los futbolistas del campeonato local, integrantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), se unieron, al tiempo que se separaron de su propia directiva gremial. Pasó un año, pero en el medio hubo comunicados, marchas masivas hacia la puerta de la MUFP, declaraciones cruzadas y denuncias penales, hasta llegar al paro de actividades que se decidió hace dos semanas.

Cuando entró el PIT-CNT a mediar entre los futbolistas disidentes y la Comisión Directiva de la Mutual, parecía que el tema iba aclarándose, pero no fue así. “Esta mañana [ayer] hemos recibido la respuesta del colectivo MUQN, aceptando en todos sus términos la propuesta de acuerdo. Lamentablemente, no hemos recibido la misma respuesta por parte de la actual dirección de la Mutual. A la luz de los hechos, el PIT-CNT da por terminada su participación, retirándose de los ámbitos de negociación culminando con su rol de mediador”, se anunciaba ayer. La aceptación de la propuesta por parte del movimiento implicó además el levantamiento del paro, luego oficializado por Valdez ante los clubes en la asamblea. De todas maneras, MUQN manifestó que, más allá de haber levantado el paro, no dan el conflicto por terminado. Los jugadores reafirmaron su voluntad de que se lleve a cabo la asamblea de la Mutual fijada para el lunes 13 de noviembre, “para que en ella soberanamente se dirima la voluntad de todos los socios en relación con el presente y el futuro de su gremio. Exhortamos a que todos los actores que rodean la actividad se comprometan a que la misma se desarrolle de forma correcta y que se cumpla lo resuelto en ella”.

Palabra oficial En la reunión que mantuvieron algunos futbolistas con el Ejecutivo de la AUF en la casa del vicepresidente, Edgard Welker, el domingo de tarde, los directivos reconocieron de hecho al movimiento Más Unidos Que Nunca como interlocutor válido. En la tarde de ayer, un rato antes de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo de la AUF emitió un comunicado en el que se señalaba que se han hecho los esfuerzos para encontrar una solución “consensuada” entre la Mutual y sus agremiados. “Como es de público conocimiento, la directiva de la Mutual no aceptó la última propuesta formalizada por los mediadores el viernes 27 del corriente, la cual, en cambio, sí fue aceptada por el colectivo MUQN”. El comunicado destaca que han sido neutrales con respecto al conflicto “intersindical”. Y cierra: “La AUF seguirá bregando, interactuando, dialogando y recibiendo los planteos de las partes en conflicto, con el único objetivo de generar condiciones de seguridad, estabilidad y certeza en el fútbol uruguayo”.

