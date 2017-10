Se reúnen en Buenos Aires argentinos, uruguayos y paraguayos con Infantino por candidatura de 2030

Este mediodía, en la Casa Rosada, el presidente argentino, Mauricio Macri, será anfitrión de un encuentro clave en el marco de la idea de que el Mundial de 2030 se lleve a cabo en Sudamérica.

Macri y sus pares de Uruguay y Paraguay, Tabaré Vázquez y Horacio Cartes, además del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, se reunirán con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, para avanzar en la oficialización de la candidatura conjunta de las tres naciones sudamericanas. Infantino, en su primera visita a Buenos Aires desde que asumió la presidencia de la FIFA en febrero de 2016, permanecerá apenas nueve horas en territorio argentino. Llegará sobre las 7.00 y a las 10.00 hará una visita a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde expondrá ante la prensa –sin que haya una instancia en la que se le hagan preguntas– junto al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al presidente de la Conmebol. Luego se trasladará hacia la Casa Rosada.

Según informó un comunicado emitido ayer por Presidencia de la República, los representantes uruguayos en el encuentro de hoy, además del presidente Vázquez, serán el canciller Rodolfo Nin Novoa, el secretario nacional del Deporte, Fernando Cáceres, y el subsecretario, Alfredo Etchandy.

El aniversario número 100 del primer Mundial de fútbol, que tuvo como sede Montevideo, fue el motor inicial de la idea que nació en Uruguay pero que rápidamente sumó a Argentina como aliado indispensable para hacer frente a la organización de un evento de esta magnitud. El partido que las selecciones rioplatenses jugaron el 31 de agosto por las Eliminatorias marcó un paso notorio para el avance de la idea, sintetizada en la foto de Luis Suárez y Lionel Messi con la leyenda “2030” en sus camisetas. Ante esto, los paraguayos se movieron rápidamente y a los pocos días, en la previa del partido que jugaron albirrojos y uruguayos en el estadio Defensores del Chaco, apareció cartelería con los escudos de las tres asociaciones nacionales, en referencia a la organización del Mundial 2030, bajo la consigna “La Copa Vuelve a Casa, #Mundial2030, Cree en Grande”.

Además, ese día se publicó en el sitio web de la Conmebol un video que promocionaba la candidatura conjunta de los tres países. Estas dos acciones promovidas por los paraguayos en forma inconsulta no cayeron bien entre las autoridades uruguayas, básicamente por la forma en que se realizaron. La semana pasada, Cáceres dijo: “Nosotros no tenemos nada contra Paraguay, pero hay molestia porque no ofrecieron una propuesta formal para la organización del Mundial 2030”, en declaraciones a la agencia oficial argentina de noticias Télam. De todas maneras, la postura uruguaya se ha matizado con el pasar de los días. Ayer, fuentes de Presidencia de la República aseguraron a la diaria que por parte de Uruguay no habrá inconvenientes para que Paraguay se sume a la candidatura conjunta.