Sudamericano sub 15 comenzará el próximo domingo en Argentina

El domingo comenzará a disputarse en Argentina el Sudamericano sub 15, en el que participarán 12 selecciones. A los equipos que representan a los diez países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol se sumarán como selecciones invitadas Croacia y República Checa.

El conjunto celeste, que es dirigido por Diego Demarco, estará en el grupo A, que tendrá su sede en la ciudad de San Juan, y sus rivales serán Argentina, Colombia, Paraguay, Chile y República Checa. El debut de los uruguayos será el domingo a las 16.30 con Chile. Luego jugará el martes 7 con Argentina, el 9 con Colombia, el 11 con Paraguay, y cerrará su actuación en la serie el domingo 13 al enfrentar al conjunto checo.

En el otro grupo, que se celebrará en la ciudad de Mendoza, competirán las selecciones de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Croacia. Los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales.

Vale señalar que en esta categoría y a diferencia de lo que sucede con los certámenes sub 20 y sub 17, el torneo sudamericano no es clasificatorio para ningún Mundial, debido a que la FIFA no organiza esta clase de torneos en esta divisional.