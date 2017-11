Arranca una nueva semana de la LUB

Esta noche se jugarán dos encuentros por la Liga Uruguaya de Básquetbol. A las 20.30, en la cancha de Tabaré, Hebraica y Macabi enfrentará a Trouville en el partido pendiente de la tercera fecha. Además, en el arranque de la décima fecha, Larre Borges recibirá en su cancha a Nacional.

Mañana proseguirá la décima fecha con tres partidos. A las 20.15 Urunday Universitario jugará en su cancha con Olimpia –encuentro que será televisado– y a las 20.30 Biguá recibirá a Welcome en Villa Biarritz, al tiempo que Aguada y Bohemios se medirán en la cancha de Larre Borges. Los aguateros son locales, pero no pueden jugar en su escenario debido a la sanción que se les impuso por los incidentes ocasionados en el clásico con Goes.

La fecha proseguirá el jueves con el encuentro entre Goes y Trouville en la cancha de Tabaré, y se cerrará el viernes con el duelo entre Malvín y Hebraica y Macabi en la cancha de los azules de la playa. Tendrá fecha libre el único puntero del torneo, Defensor Sporting.