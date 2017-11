El día del levantamiento del paro y algunas apreciaciones

El movimiento de futbolistas Más Unidos Que Nunca (MUQN) decidió el lunes por la noche levantar el paro de actividades que tuvo a la Primera y Segunda División Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sin actividad oficial durante dos semanas. Finalmente, el fútbol volverá este fin de semana, tanto en la A como en la B, pero el conflicto no terminó, como expusieron en un nuevo comunicado los jugadores: “Levantamos la medida relacionada a la no participación en los torneos oficiales, pero no damos por finalizado el conflicto”.

El colectivo de jugadores que integra la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales pero que está por fuera del gremio aceptó las propuestas de mediación del PIT-CNT y de la Comisión Especial de Deportes del Parlamento, pero la comisión directiva de la Mutual no cumplió con lo prometido. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, charló con el programa No toquen nada sobre el problema que generó la ruptura y la posterior salida como mediador: “Las partes no se miran a la cara, o sea que laudan sin sentir la opinión del otro, sin ver cuál es el parecer, sin intentar buscar un espacio del medio, sin buscar cuáles son los puntos de acuerdo y, en el desacuerdo, cuál sería el punto que podrían contemplar las dos partes”. “Esto, naturalmente, complejizó una posibilidad de acuerdo. Es innegable. También es innegable que hubo un cambio de posición entre esa noche del jueves y el viernes a las seis de la tarde que fue negativo para el proceso de negociación, porque no sólo no se levantó la denuncia, sino que los jugadores del grupo MUQN sintieron que perdieron la confianza en la negociación con la otra parte; por lo tanto, no aceptaban la negociación ni siquiera si se levantara la denuncia posteriormente”, agregó Pereira. Después de que fracasó esa mediación tras la negativa de la Mutual, “el PIT-CNT ya no tenía nada que hacer en esa negociación y obviamente se salió de ella”.

En reunión

Ayer por la tarde, algunos de los futbolistas de MUQN se reunieron con los integrantes del Consejo Ejecutivo de la AUF, que preside Wilmar Valdez, quien en las últimas horas del lunes los ratificó como un movimiento legítimo con el cual entablarán un canal de comunicación directa de ahora en más. Uno de los futbolistas que participó en la reunión con las autoridades de la AUF fue Matías Pérez, lateral izquierdo de Danubio. “Habíamos tenido ya alguna reunión extra oficial y hoy [ayer], después de los comunicados y de levantar el paro, nos juntamos para oficializar el reconocimiento del Ejecutivo hacia el movimiento MUQN”, contó Pérez a la diaria. Con respecto a la legitimación de la AUF, ayer “se pusieron en contacto los escribanos y abogados para ver cómo es el formato de aquí en adelante para que se formalice la cuestión”. Pérez agregó que “se habló de un montón de cosas que los jugadores necesitan, del futuro trabajo y de los cambios que queremos hacer. De a poco vamos a ir teniendo reuniones para charlar esos temas sin perder de vista que nuestro conflicto con la directiva de la Mutual sigue, porque nosotros seguimos siendo socios de la Mutual”. El fútbol vuelve este fin de semana y la atención estará puesta dentro de la cancha, pero MUQN deberá también poner la mirada más allá, en los próximos acontecimientos. “En principio tenemos la asamblea del 13 de noviembre. Vamos a tener que prepararla, ir y votar para defender lo nuestro”, señaló Pérez. Y agregó: “Si bien esto que pasó con el Ejecutivo es un paso importante, porque de alguna manera nos respaldan en un montón de cosas por las que venimos luchando, nosotros seguimos en conflicto con nuestra Mutual”. La fecha de la asamblea en el gremio de los futbolistas quedó para el 13 de este mes, pero la confirmación aún no llegó por parte de la directiva de la Mutual: “Salió por todos lados que la convocatoria es para el 13, pero seguro no tenemos nada, no está oficialmente convocada, falta ese detalle y no es un dato menor”, concluyó Pérez.