El ex negociador con las FARC Humberto de la Calle será el candidato del Partido Liberal en las presidenciales de Colombia

El ex jefe del equipo negociador del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Humberto de la Calle, fue elegido candidato del Partido Liberal Colombiano para las elecciones presidenciales de 2018. De la Calle fue el favorito en las internas de la formación celebradas el domingo, que fueron abiertas a los 35 millones de ciudadanos habilitados para votar en el país, aunque sólo acudió 2,1% de la población.

La Registraduría Nacional de Colombia –la autoridad electoral– confirmó que De la Calle obtuvo 53% de los votos, mientras que su rival, el ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo, alcanzó 47%. El proceso fue muy criticado por diferentes sectores políticos y sociales por su elevado costo –cerca de 13 millones de dólares–,pagados en su totalidad con dinero del Estado.

“Gracias por señalar el camino, porque con nuestra victoria empezamos a caminar juntos hacia un nuevo país en que quepamos todos, absolutamente todos”, dijo el candidato liberal tras conocer los resultados. “Lo mejor de este resultado es que demuestra que es posible ir más allá de la paz. Hoy celebra el Partido Liberal y celebra el país, porque tenemos una democracia que permite que la voz de las mujeres y los hombres de buena voluntad sea escuchada. Esto fue posible porque tenemos una democracia viva”, agregó.

La palabra “paz” es la clave de la campaña del dirigente, que tomó como bandera la defensa de los acuerdos de paz firmados hace un año con la ex guerrilla, con lemas como “Un país donde quepamos todos” y “Un líder de verdad”.

De la Calle, un abogado de 71 años, tiene una larga trayectoria política nacional. Entre otros cargos, fue vicepresidente de Colombia durante el mandato de Ernesto Samper, de quien se apartó cuando se abrió una investigación por la presunta financiación del cártel de Cali a la campaña presidencial. Además, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ministro del Interior. Desde esta última posición representó al gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente que, en 1991, reformó la Constitución de 1886.

A pesar de la buena imagen que cultivó en la sociedad colombiana por su rol como negociador, las encuestas de intención de voto ubican a De la Calle entre los menos favoritos para las elecciones, con apenas 6% de los apoyos. A seis meses de la primera vuelta de las presidenciales, previstas para el 27 de mayo, el liberal aparece lejos del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras (del Partido Cambio Radical, socio del actual gobierno), el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo (líder de Compromiso Ciudadano) y el candidato a definir del opositor Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe. El Partido Liberal fue durante más de un siglo uno de los pilares del bipartidismo en Colombia, pero su poderío electoral se vino en picada en los últimos 20 años.