Hoy se puede definir el retorno de Atenas a Primera División

Esta tarde, en el marco de la disputa de la 29ª fecha del torneo de la Segunda División Profesional, puede concretarse un nuevo ascenso a Primera División de Atenas, el histórico equipo de la ciudad de San Carlos, uno de los más ganadores del fútbol del interior.

Los carolinos dirigidos técnicamente por Adolfo Fito Barán recibirán a Tacuarembó a las 16.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por lo que sus hinchas tendrán que hacer unos kilómetros para ver la posible vuelta a la A del club de sus amores. El Club Atlético Atenas, que juega en el profesionalismo desde 2002, dejó atrás su participación en la Organización del Fútbol del Interior, pero a pesar de que los años han pasado, sigue estando, junto a Wanderers de Artigas y Estudiantil de Paysandú, entre los más ganadores del interior, con cuatro conquistas.

Los azulgranas cuentan con dos ascensos a la A, en 2009 y 2014, y hoy un empate les bastaría para conseguir el tercero, precisamente ante los tacuaremboenses, rival con el que disputaron cabeza a cabeza en el Uruguayo de la B temporada 2013-2014. Los rojos del norte, dirigidos por un ex jugador del club, Amaranto Abascal, necesitan sumar para no sufrir con el descenso hasta la última fecha; además, tienen la chance de no sólo zafar, sino de meterse en el play off por el tercer ascenso, instancia a la que accederán los clubes que finalicen entre el tercero y el décimo lugar de esta primera fase del torneo.

También hoy a las 16.30 se jugará el resto de los partidos de la etapa. En el estadio Arquitecto Ubilla de Melo, Cerro Largo recibirá a Rentistas. Los arachanes están cuatro puntos por detrás de Atenas, por lo que tendrán que esperar un traspié de los carolinos, ganar y esperar hasta la última fecha del torneo. Además Progreso y Central Español se enfrentarán en el estadio Abraham Paladino. Los dos tienen 39 unidades y están en la cuarta posición. Ambos equipos aseguraron su presencia en el play off por el tercer ascenso, al igual que Cerrito, que jugará con Canadian en el Parque Palermo. Los auriverdes también entraron al play off, pero Canadian está penúltimo en la tabla del descenso, por lo que tendrá que ganar para no descender a la C. Huracán vive una situación similar a la de los canadienses. Los del Paso de la Arena están en la última posición del descenso y jugarán con Villa Española en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José; Huracán si no gana volverá a jugar en la C. Oriental, ya salvado, recibe a Deportivo Maldonado en el estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones; en tanto que Villa Teresa, como local en el Nasazzi, jugará con Miramar Misiones, que el otro día perdió pero igualmente se salvó y jugará una temporada más en la B. El campeón y primer ascendido, Torque, cumplirá hoy con su fecha libre. Los partidos de play off, cuando se definan los ocho clasificados, serán de ida y vuelta entre el tercero y el décimo de la anual, el cuarto y el noveno, el quinto y el octavo y el sexto y el séptimo. Los locatarios en el primer partido serán los equipos peor ubicados en la tabla.