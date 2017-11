La selección uruguaya de básquetbol debuta hoy en las Eliminatorias

Esta noche a las 20.00 en el Palacio Peñarol, la selección uruguaya enfrentará a Panamá en el primer partido de ambos en el grupo A de las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol que se disputará en China en 2019. El último antecedente del equipo celeste que dirige Marcelo Signorelli fue su buena actuación en su serie de la Americup, en la que, a pesar de no haberse clasificado, tuvo un desempeño por demás auspicioso.

Esta noche Uruguay no contará con Bruno Fitipaldo ni con Jayson Granger –el primero por lesión y el segundo por no haber sido cedido por su club, Baskonia de España–, pero en contrapartida dirá presente Mathías Calfani, de gran presente en San Lorenzo de Argentina, quien no estuvo en la Americup debido a una lesión. Los otros 11 jugadores que estarán a la orden de Signorelli para el partido de hoy y para el del domingo con Paraguay, que también se jugará en el Palacio Peñarol, son Santiago Vidal, Luciano Parodi, Gustavo Barrera, Salvador Zanotta, Sebastián Vázquez, Juan Ducasse, Hernando Cáceres, Gonzalo Iglesias, Esteban Batista, Hátila Passos y Emiliano Serres, quien fue incluido en la nómina por la lesión de Federico Pereiras.

Panamá, rival al que la celeste ya derrotó en la Americup, es un equipo fuerte en el que se destacan la presencia de Michael Hicks, jugador de Hebraica y Macabi, y de Jaime Lloreda, otro viejo conocido por el público basquetbolero uruguayo.

Los tres primeros de esta serie avanzarán a la segunda fase, en la que se enfrentarán con los tres primeros del grupo C, que integran Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba. Los tres mejores de esta segunda vuelta se clasificarán al Mundial, y a ellos se sumará el cuarto mejor clasificado de las dos series finales.

Las entradas para el partido de esta noche están a la venta en los locales de Redpagos.