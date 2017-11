Paris Saint-Germain y Bayern Munich lograron ayer el pasaje a octavos de final de la Champions League

La clasificación a octavos de final de Paris Saint-Germain y Bayern Munich fue la principal consecuencia que trajo la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League que se celebró ayer.

El PSG goleó 5-0 en París al Anderlecht belga, quedó primero en el grupo B y se aseguró el pasaje de fase. Un dato novedoso de este partido es que el salteño Edinson Cavani no hizo ningún gol. Por este mismo grupo, Bayern Munich derrotó en Glasgow 2-1 al Celtic escocés y también ganó la clasificación a los octavos de final. Además, ayer en el grupo A Manchester United le ganó 2-0 a Benfica de Portugal y CSKA de Rusia derrotó como visitante 2-1 a Basilea de Suiza. Los rojos ingleses lideran la serie con 12 puntos y están prácticamente clasificados, Basilea y CSKA suman 6 y Benfica está último sin puntos. El que ayer comprometió seriamente su clasificación fue Atlético de Madrid, que apenas pudo empatar 1-1 con el modesto Qarabag azerí, en el estadio Metropolitano de la capital española. Diego Godín fue titular y jugó todo el encuentro de anoche, que fue una pesadilla para los dirigidos por el argentino Diego Simeone. Tras cuatro fechas, quedaron terceros en el grupo C y no dependen de sí mismos. Primero en esta serie marcha Roma, que ayer jugando como local goleó 3-0 a Chelsea de Inglaterra. Los romanos lideran con 8 puntos, Chelsea suma 7 y Atlético está al borde de la eliminación con sólo 3 puntos. Finalmente, ayer en el grupo D los dos partidos finalizaron empatados. Barcelona, con Luis Suárez en el equipo, no pasó del 0-0 en su visita al Olympiacos griego y lo mismo sucedió con Juventus, que igualó 1-1 con Sporting de Portugal en Lisboa. Sebastián Coates fue titular en el conjunto lusitano y el coloniense Rodrigo Bentancur no estuvo en la convocatoria del equipo italiano. El Barça manda en este grupo con 10 puntos, Juventus lo sigue con 7, Sporting suma 4 y Olympiacos 1. Hoy la acción de la Champions proseguirá con la disputa de los ocho encuentros de los otros cuatro grupos de la competencia. El detalle de partidos es el siguiente: grupo E: Liverpool (Inglaterra)-Maribor (Eslovenia) y Sevilla (España)-Spartak Moscú (Rusia); grupo F: Napoli (Italia)-Manchester City (Inglaterra) y Shakhtar Donetsk (Ucrania)-Feyenoord (Holanda); grupo G: Besiktas (Turquía)-Monaco (Francia) y Porto (Portugal)-Leipzig (Alemania), y grupo H: Tottenham Hotspur (Inglaterra)-Real Madrid (España) y Borussia Dortmund (Alemania)-Apoel (Chipre).