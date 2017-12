El mercado de pases ya tiene cinco entrenadores nuevos en Primera División

A la llegada y presentación del Cacique Alexander Medina como director técnico de Nacional se le suman cuatro entrenadores que también trabajarán la próxima temporada en Primera División. Torque, Liverpool, Racing y Wanderers comunicaron quiénes estarán al frente de sus clubes cuando comience el año.

En el caso de los negriazules de Belvedere, se producirá la vuelta del Papa Paulo Pezzolano, que esta vez llegará al club de la Cuchilla pero con el buzo de DT. Pezzolano, que trabajará en dupla con Valentín Villazán, logró junto a su cuerpo técnico el título de campeón uruguayo de la Segunda División Profesional con Torque, que jugará en la A por primera vez en su corta historia. El Papa hizo una gran campaña con el equipo celeste. En su época de jugador fue uno de los símbolos de los negros de Belvedere, a pesar de no haberse formado en ese club. En su extensa carrera vistió los colores de Liverpool en 2008 y 2009, luego pegó la vuelta en 2011, y entre 2012 y 2015 nuevamente jugó en el club. Antes se había puesto las camisetas de Rentistas, Atlético Paranaense, Defensor Sporting, Peñarol, Mallorca, Hangzhou Greentown, Necaxa y Torque, donde terminó su carrera para pasar a ser entrenador este año.

Con el hashtag #BienvenidoYaya en las redes sociales, el Racing Club de Montevideo presentó a su flamante entrenador: Hernán Rodrigo López. El goleador histórico del fútbol paraguayo se retiró de la actividad profesional como jugador y rápidamente tomará las riendas de la escuelita. El Yaya llega para reemplazar a Pablo Peirano, que dirigió 24 partidos, en los que consiguió nueve triunfos, seis empates y nueve derrotas; la decisión de no renovar con Racing fue del propio Peirano. López estaba jugando en Guaraní, en Paraguay, donde se convirtió hace un año en el máximo artillero del fútbol de ese país; con los aurinegros fue campeón paraguayo. Durante su carrera, el pasaje por tierras guaraníes fue de gran lucimiento en Olimpia –campeón de la Copa Libertadores de América y de la Recopa Sudamericana– y Libertad –campeón en tres oportunidades–; también jugó en Argentina en Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, y con ambos fue campeón; pasó por América de México, Sportivo Luqueño (Paraguay), Torino (Italia), Colo-Colo (Chile), Pachuca (México), AEK de Atenas, y River Plate, Danubio y Racing en Uruguay. El ex delantero, de 39 años y actual entrenador de los de Sayago, cosechó 127 goles en Paraguay. De esa manera superó el récord histórico del Mágico Juan Eduardo Samudio, que ostentaba 119 anotaciones. Al Rorro hay que sumarle, además, las conquistas a nivel internacional: es el máximo goleador de la Copa Sudamericana. “Había una intención y tenía que tomar la decisión de seguir jugando o no. También había pensado en darme un tiempito, pero no me dejaron, y la verdad es que la propuesta me gustó. La mayoría son jugadores de la casa, con mucho sentido de pertenencia al club; es una linda apuesta”, le dijo al medio paraguayo Fútbol a lo grande. Sobre su retiro, agregó que fue en “el momento justo”, porque “quería retirarme dentro de la cancha, jugando. En Guaraní me sentí muy útil y disfruté mucho de mi etapa como jugador, pero llegó el momento”. El preparador físico que lo acompañará será Alejandro Martínez, y su ayudante técnico será Raúl Salazar.

De todas partes

Torque, que debutará en Primera División, contrató al argentino Pablo Marini, que sustituirá a Pezzolano. Marini, de larga trayectoria como jugador y entrenador en Argentina y México, trabajó en Unión de Santa Fe hasta mitad de año.

En Danubio, tras la salida del riverense Gastón Machado, suenan tres nombres con insistencia: Pablo Peirano, que se fue de Racing; Gustavo Bueno, que descendió con Sud América, y Alejandro Apud, entrenador de Boston River.

El que sí está confirmado es el nuevo DT de Montevideo Wanderers: Eduardo Espinel. El nacido en Cardona, campeón del Torneo Clausura 2016 con Plaza Colonia, trabajó a nivel internacional en esta temporada al frente de Santiago Wanderers, en Chile. El bohemio del Prado será de los primeros equipos en comenzar a trabajar, la próxima semana, ya que Wanderers deberá afrontar la Copa Libertadores desde el comienzo y si quiere ser parte de la fase de grupos tendrá que eliminarse con tres rivales. El DT tenía como prioridad dirigir a Wanderers y llegó al club con Tomás Cosenza como preparador físico y Daniel Torres como ayudante técnico. En Plaza, lo dicho: fue campeón del Clausura y antes de eso había conseguido el ascenso a Primera División desde la B. Luego, definió el Campeonato Uruguayo con Peñarol, pero perdió la final y emigró a Santiago Wanderers, donde dirigió 16 partidos, con cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas. El cardonense llega para suplantar al floridense Jorge Giordano, que luego de una temporada al frente de Wanderers decidió no renovar contrato, a pesar de haber terminado en el cuarto lugar de la Tabla Anual y de haberse metido en la Libertadores del año que viene.