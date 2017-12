Están prácticamente confirmados tres clásicos de verano

Está prácticamente confirmado que Nacional y Peñarol jugarán tres clásicos en la segunda quincena de enero, en el comienzo de la próxima temporada. Si bien las fechas de los enfrentamientos entre aurinegros y tricolores no están confirmadas, se estima que el primero de los juegos se disputará el lunes 15 y el segundo el sábado 20, pero no está claro si los partidos –organizados por la empresa Tenfield– serán parte de un cuadrangular o no.

Por otra parte, los clásicos rivales jugarán sobre el final del primer mes del año –la fecha tampoco fue confirmada aún– la primera edición de la Supercopa Uruguaya, torneo que enfrentará anualmente en el comienzo de la temporada al campeón uruguayo, Peñarol, con el vencedor del Torneo Intermedio, Nacional. La fecha de este último enfrentamiento dependerá del día en el que los tricolores tengan que jugar su primer partido por la segunda fase previa de la Copa Libertadores de América.