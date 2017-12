Goes le ganó el clásico a Aguada anoche en el Palacio Peñarol

Anoche Goes logró una gran victoria, que en el clásico correspondiente a la tercera fecha de la rueda Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) superó a Aguada 80-73 en el Palacio Peñarol.

En lo previo los pronósticos indicaban que el equipo aguatero era el favorito para quedarse con el duelo, pero en la cancha las cosas fueron distintas y Goes se quedó con un valioso punto en su pelea por salir de los puestos de abajo de la tabla.

Los goenses entraron pisando fuerte y se fueron arriba en el primer cuarto 21-12. Un gran trabajo en la marca y un desempeño parejo de todo el equipo fueron la clave del gran triunfo de Goes. Si bien Aguada reaccionó en el segundo cuarto y en el primer tiempo ambos terminaron con 32, en el segundo tiempo Goes retomó la supremacía y con el correr de los minutos se fue afianzando y estirando su ventaja. De todas maneras, en el final Goes se quedó y una gran arremetida aguatera le puso cierto dramatismo al cierre del partido.

Fueron varias las figuras en el elenco goense anoche. Además del muy buen trabajo que hicieron los dos estadounidenses, Kwame Alexander y Rick Jackson –ambos aportaron 18 puntos–, el Pelado Sebastián Vázquez metió 12, Brian García 11 y Alejandro Acosta 10. En Aguada el mayor destaque fue para el Mono Federico Bavosi, que puso 21 puntos.

Anoche hubo otros encuentros por la LUB. Malvín, de visitante, le ganó a Larre Borges 72-70, en tanto que jugando como local Urunday Universitario superó a Biguá 86-66.

La LUB proseguirá mañana con el inicio de la cuarta fecha de la rueda Clausura. A las 20.30 Welcome recibirá en su cancha a Olimpia, y en el escenario del club Bohemios se jugará el clásico de Pocitos entre el equipo local y Trouville.

El viernes seguirá la fecha con cuatro partidos. Defensor Sporting se medirá con Urunday Universitario, Biguá recibirá a Larre Borges, Malvín hará lo propio con Goes y, en la cancha de Tabaré, Hebraica y Macabi se enfrentará con Nacional.

Luego del viernes habrá unos días sin actividad por la celebración de Navidad, y el jueves 28 el torneo se reanudará con el inicio de la quinta fecha.

Mundial a la vista

En conversación con Radio Uruguay, el director nacional de Deportes, Fernando Cáceres, dijo que el Mundial de Básquetbol de 2023 no será organizado por Uruguay y Argentina, pero confirmó que marzo de 2018 llegará a Uruguay una comitiva de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) para que la sede del Mundial 2027 sea asignada a los dos países del Río de la Plata. La decisión definitiva será tomada por FIBA en junio, pero desde la Secretaría Nacional del Deporte son optimistas, ya que la sede está adjudicada pero “condicionada” a la entrega de documentación que exige la FIBA, según confirmó Cáceres en el programa Uruguay verano.

En 2027 se cumplirán 60 años del Mundial que organizó Uruguay en 1967 y el Antel Arena estará pronto, por lo que a Uruguay “no le viene mal” esa postergación de la organización, que costará 40 millones de dólares a pagar entre los dos países. “El deportes es de las expresiones del ser humano más privilegiadas, en el sentido de alinear a las poblaciones detrás de proyectos nacionales, de proyectos comunes que superan las diferencias para ubicarse en un horizonte superior”, concluyó Cáceres.