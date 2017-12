La Liga de Desarrollo de Conmebol en su culminación uruguaya

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estaba en deuda con el desarrollo del fútbol femenino. Un Campeonato Sudamericano apenas cada cuatro años, improvisaciones en el ordenamiento de las competiciones de mayores como la Copa Libertadores con frecuencia anual y las competiciones bianuales de Sudamericanos sub 20 y sub 17, sumado a la nula atención a las edades más tempranas, completaban un combo que no apuntaba al progreso, al avance ni al desarrollo.

El año pasado comenzó a tomar forma un cambio de rumbo. En el primer trimestre de este año llegó la novedad a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), proveniente de Asunción. Se propuso la creación de una Liga de Desarrollo con dos categorías femeninas, una sub 14 y una sub 16, y se agregó –algo forzadamente para Uruguay– una categoría masculina extra, sub 13. Esto último no se ajustaba a la realidad uruguaya: desde hace años existe una red de fútbol infantil muy extendida, que se nuclea en la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), una entidad que abarca todos los departamentos del país y que cuenta con más de 50.000 varones y más de 3.000 niñas que compiten en torneos durante todo el año en diversas categorías, entre los seis y los 13 años.

La concreción

Ya en los últimos meses del año –no sin dificultades de coordinación, debido a la participación de diversas instituciones internacionales y nacionales– se puso en marcha la iniciativa. En Uruguay, la modalidad masculina estuvo organizada por ONFI y tomó el formato de la décima edición de la Copa sub 13 que organiza una de sus ligas, la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) cuya sede está en la casa de la AUF.

En su Fase Regional –extendida a todo el país– participaron más de 40 equipos. En la fase final, que se jugó en el Campus de Maldonado el 28 y 29 de octubre, se disputó un cuadrangular en el que participaron los equipos que integran la Liga Regional del Sur de Canelones, AUFI, la Liga Salteña y la Liga Sanducera. El equipo de Paysandú fue el campeón y representará al país en una instancia sudamericana.

Lo que se viene

El fin de semana se disputarán las semifinales y la final de la Liga de Desarrollo Femenina sub 14. 25 equipos participaron la Fase Regional, disputada en siete sedes. La semana pasada se llevaron a cabo dos cuadrangulares en Trinidad, de los que se clasificaron los cuatro finalistas.

Mañana se jugarán las dos semifinales en el Parque Capurro. A las 16.00 se medirán Colón y Náutico, mientras que a las 17.30 se enfrentarán Liverpool y Tacuarembó.

El domingo a las 16.00 tendrá lugar el partido por el tercer puesto en el Estadio Olímpico, y a las 17.30 se jugará la gran final en el escenario ramplense. En las dos jornadas la entrada es libre y gratuita. El ganador representará a Uruguay en un Sudamericano que se disputará en Asunción.

Mientras tanto, el fin de semana siguiente se jugará en San José el cuadrangular final del sub 16 femenino, con la participación de dos equipos de la Organización de Fútbol del Interior, Palmirense y San Eugenio de Artigas, y dos de la AUF, Liverpool y Colón, campeón y subcampeón, respectivamente, de esa categoría.