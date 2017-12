Mañana a las 20.00 se juega la final de la Tabla Anual

El estadio Centenario será el escenario en el que Peñarol y Defensor Sporting jugarán mañana a las 20.00 la final en la que se decidirá el primer lugar de la Tabla Anual, en la que ambos equipos quedaron empatados. El que se imponga mañana tendrá ventaja deportiva en la definición del torneo y quedará a una victoria de ser campeón uruguayo.

En el duelo de mañana necesariamente tendrá que haber un ganador: si el partido termina empatado en los primeros 90 minutos, habrá alargue, y si la igualdad persiste, el ganador se definirá por penales. Esteban Ostojich, Miguel Nievas y Carlos Barreiro serán los encargados de arbitrar el match entre violetas y carboneros, que irá televisado por VTV.

La primera final del Campeonato Uruguayo se jugará el domingo y en ella el ganador de mañana tendrá la chance de estar a 90 minutos de dar la vuelta olímpica. Si por el contrario el vencedor de la final del domingo no coincide con el ganador de la Anual, “los mismos equipos pasarán a una serie de dos partidos de 90 minutos cada uno, por puntos”, según establece el reglamento del campeonato.

Leonardo Ramos, entrenador aurinegro, convocó a 20 futbolistas para concentrar de cara a la final de mañana. Ellos son Kevin Dawson, Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Diego Rossi, Fabián Estoyanoff, Maximiliano Rodríguez, Lucas Viatri, Thiago Cardozo, Mathías Corujo, Hernán Petryk, Marcel Novick, Franco Martínez, Guzmán Pereira, Yeferson Quintana, Cristian Palacios y Gastón Rodríguez. Para mañana habrá un retorno seguro en la formación carbonera, ya que Lucas Hernández, que volverá al lateral izquierdo, y Fabián Píriz, su reemplazante el domingo, irán seguramente al banco de suplentes. Además mañana estará a la orden el delantero Palacios, que no estuvo en la convocatoria con Racing, al igual que Hernández, por acumulación de tarjetas amarillas.

Mientras tanto, Varela, que no jugó el domingo, entró en la convocatoria, pero no estará ni en el banco de suplentes: el lateral derecho tiene pubalgia. Ayer se hizo una ecografía y no llegará a la final de mañana, pero intentarán que esté presente el domingo.

Por su parte, Defensor Sporting tendrá mañana la baja del zaguero Nicolás Coto Correa, que vio el domingo con Fénix la quinta tarjeta amarilla, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión; en su lugar ingresará en la zaga Santiago Carrera. Por otra parte, el goleador del equipo, Gonzalo Carneiro, sigue aquejado de una pubalgia que lo sacó de los últimos dos partidos, pero el director técnico Eduardo Acevedo lo esperará hasta último momento. Los que tampoco estuvieron en la derrota con Fénix, pero sí estarán en el equipo titular mañana Mathías Cardacio y Matías Cabrera, ambos jugadores fundamentales en el equipo violeta.

Cabe señalar que los dos rivales de mañana ya se clasificaron a la Copa Libertadores del año que viene como los representantes 1 y 2 de Uruguay y ambos jugarán en la fase de grupos del torneo continental. Nacional se clasificó a la Libertadores como Uruguay 3 y deberá jugar la segunda fase previa del torneo, y Wanderers, Uruguay 4, deberá afrontar la primera fase de la competencia que comenzará a fines de enero.

Está que arde

Pero la acción del Campeonato Uruguayo 2017 no está restringida a la definición por el título: resta por conocer cuál club será el tercer y último descendido a la Segunda División Profesional. Plaza Colonia y Juventud ya perdieron la categoría y jugarán en la B en 2018; los que quieren evitar el mismo destino son El Tanque Sisley y Sud América, equipos que quedaron empatados en la tabla de promedios del descenso. La IASA consiguió meterse en este desempate de manera épica y agónica tras derrotar a Nacional en Belvedere; El Tanque Sisley, que necesitaba un punto para salvarse, en la etapa del domingo perdió con River en el Saroldi.

La definición del último descenso será al mejor de dos partidos en “régimen de puntos”; si se mantiene la igualdad habrá un tercer partido final, que si sale empatado habrá que definir con un alargue o con tiros desde el punto penal. Sud América, por tener mejor saldo de goles, jugará el segundo partido como local.

El primer partido de la serie se jugará el sábado a las 18.00 y El Tanque será local en el estadio Campeones Olímpicos de Florida; la revancha se jugará el miércoles de la semana que viene, seguramente en el Parque Alfredo Víctor Viera.