Martín Lasarte habló de su salida de Nacional; su reemplazante sería Alexander Medina

En una conferencia de prensa hecha ayer en el Parque Central, Martín Lasarte oficializó su salida de la dirección técnica de Nacional.

Un rato después de las 13.00, el ahora ex entrenador tricolor se presentó ante la prensa junto con su cuerpo técnico: el preparador físico Marcelo Tulbovitz y su ayudante de campo, Sebastián Eguren. “En este campeonato puntual empezamos mal; de no haber sido así, lo hubiéramos ganado con tranquilidad. Es la realidad. Perdimos dos partidos contra equipos que se van a jugar la permanencia; lo decimos con todo respeto. Les agradezco a todos, a la gente que trabaja en el club, al profe Julio Moreno, a Leo Romay. Siempre la bienvenida es más linda que la despedida. Siempre”, dijo Lasarte. Agregó: “Lo mejor era dar un paso al costado. Lo más importante para nosotros es Nacional; por lo tanto nos apegamos a ello. El del domingo no fue el resultado que esperábamos. Podríamos haber perdido, que Defensor [Sporting] no perdiera y era otro final. Quizás los contratos están para terminar y permitir a alguien que venga con otras ideas, otras energías. Que se sacuda un poco el árbol ayuda”.

Lasarte volvió a Nacional como director técnico a mitad de 2016, luego de la salida de Gustavo Munúa. El entrenador se quedó con el primer torneo que dirigió en su vuelta, el Campeonato Uruguayo Especial del año pasado. 2017 comenzó con la disputa de la Copa Libertadores: los albos pasaron de fase y quedaron eliminados en octavos de final con Botafogo. El Torneo Apertura de este año lo definió junto con Defensor, pero se le escapó por un punto. Luego, en el novel Torneo Intermedio ganó su serie y se consagró campeón de ese certamen al vencer en la final a Defensor.

En el Clausura quedó lejos del campeón Peñarol, pero peleó la Tabla Anual hasta el domingo, cuando la derrota con Sud América lo dejó sin chance de pelear por el bicampeonato.

Arco y flecha

Tras la salida de Lasarte, ya se empezó a hablar de su reemplazante. El tema será tratado en profundidad en la reunión que tendrá mañana la comisión directiva tricolor en la sede de la avenida 8 de Octubre.

El nombre que suena con más fuerza es el de Alexander Cacique Medina, actual entrenador de la Tercera División de Nacional. Medina está llevando a cabo su primera experiencia como director técnico, y le ha ido muy bien. En Tercera, los tricolores se quedaron con el Torneo Apertura y con la Tabla Anual; este sábado pueden consagrarse campeones del Clausura y automáticamente del Campeonato Uruguayo. En caso de que sea designado reemplazante de Lasarte, Medina –de 39 años– tendrá su primera experiencia en un equipo de Primera División luego de su extensa carrera como futbolista, que lo tuvo como goleador del Uruguayo en dos oportunidades (2003 y 2004) y como campeón con Nacional en tres: en 2005 –dirigido por Lasarte–, en el período 2008-2009 y en el período 2011-2012.