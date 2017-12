Pases y pesos

El primer equipo uruguayo en estrenarse oficialmente en 2018 será Wanderers, que el lunes 22 de enero enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio Luis Franzini, en el primer partido de esta serie de la primera fase previa de la Copa Libertadores de América.

Pensando en ese partido, los bohemios comenzaron sus trabajos de pretemporada bajo la conducción del nuevo técnico del equipo, Eduardo Espinel, pero todavía quedan cosas que definir.

Una de las principales es la continuidad en el club del delantero Sergio Chapita Blanco, goleador histórico de la institución, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre. Espinel ya ha dicho que quiere que continúe en el equipo, pero dentro de la directiva del club del Prado el tema genera divisiones. El jugador ha declarado su voluntad de seguir en el club, por lo que las negociaciones que se darán en las próximas horas terminarán de definir la cuestión. Otro que finaliza su contrato con Wanderers es el volante Ignacio González, pero en este caso la renovación se da ya como un hecho.

Danubio es otro de los equipos que estrenarán director técnico la próxima temporada. Pablo Peirano será el entrenador y la franja comenzará a trabajar en su complejo de la ruta 101 el 6 de enero. Los primeros jugadores pedidos por el nuevo técnico fueron dos: Nicolás Corto Prieto, volante de Rampla Juniors, y Maureen Franco, delantero de Cerro y segundo goleador de la temporada que terminó.

Los danubianos llegarán a su debut en la Copa Sudamericana con mucho rodaje a nivel local, ya que los partidos internacionales que tendrá que jugar el equipo de la Curva de Maroñas serán con Deportivo Cali el 10 de abril y el 8 de mayo. La ida será en Colombia y la revancha en Montevideo.

Por otra parte, los danubianos no renovarán los contratos de Marcelo Tabárez y Matías Pérez. Tabárez escribió una carta en su cuenta de Twitter: “Ojalá dios me cruce nuevos desafíos deportivos y personales en el futuro para poder seguir creciendo y aprendiendo de este deporte”. Les agradeció a los hinchas y funcionarios del club y cerró con un mensaje: “¡Arriba el Danubio, papá!”. Pérez también se despidió de los franjeados en las redes sociales: “Termina mi etapa en Danubio, club al que quiero mucho y me ha dado tantas alegrías, sobre todo tanto cariño de la gente. Me quedo con muchas ganas de seguir en el club, pero hay cosas que no dependen de uno y Danubio está por arriba de todo. ¡Muchas gracias!”. El futuro de Pérez podría estar en Maldonado, más precisamente en Atenas de San Carlos, que el año que viene volverá a Primera División.

En Defensor Sporting ya se sabe que continuará al frente del plantel Eduardo Acevedo, quien ya renovó su vínculo con el club; paralelamente, la directiva que encabeza Daniel Jablonka trabaja en la renovación de varios contratos que se vencen, como el del zaguero Andrés Lamas y los volantes Mathías Cardacio y Matías Cabrera. Se estima que todos seguirán jugando en tiendas violetas; de hecho, fuentes del club aseguraron a la diaria que Cardacio desestimó el interés que mostró Nacional y Cabrera hizo lo propio ante una posible salida a Peñarol. Los que sí pueden salir del club en este período de pases son los volantes Ayrton Cougo, Carlos Benavídez y Mathías Suárez, aunque por ahora ninguna de las tres posibilidades se concretó. En cuanto a las altas, por ahora el panorama está quieto. Hace algunos días trascendió que el técnico Acevedo pretendía el retorno al club del delantero Álvaro Chino Navarro, pero esta posibilidad fue descartada.

En Peñarol ayer fue un día especial, porque sobre el final de la tarde asumieron oficialmente sus cargos los nuevos integrantes del consejo directivo de la institución, que será presidida por Jorge Barrera. También ayer los aurinegros descartaron el retorno al club de Diego Forlán, porque la diferencia entre lo que podía pagar el club y lo que pretendía el jugador de 38 años era muy grande. En lo inmediato, la primera tarea de la nueva directiva será renovar los contratos del técnico Leonardo Ramos, del arquero Kevin Dawson, del zaguero Ramón Arias y del delantero Fabián Estoyanoff.

Mientras tanto, en Nacional mucho se habló ayer de la posibilidad de que se sume al equipo el experiente delantero argentino José Sand, de 37 años, de gran presente en Lanús. Sin embargo, el tema económico sería una traba decisiva para que el jugador se incorporara al plantel, que a partir del 2 de enero trabajará en Los Céspedes bajo las órdenes de Alexander Medina.